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И не стыдно? Учителя ОБЖ обвинили в домогательствах к школьнице
По инф. rosbalt.ru   
13 Февраля 2021 г.
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В Петербурге проводится проверка правоохранительных органов из-за сообщений о возможных домогательствах учителя ОБЖ по отношению к девочке в одной из школ Приморского района. В соцсеть попало видео, на котором мужчина пытается поцеловать и прижать к себе школьницу.

И не стыдно? Учителя ОБЖ обвинили в домогательствах к школьнице

В региональном Следственном комитете отреагировали на происходящее. Выяснилось, что педагога подозревают в недопустимых действиях в адрес и других девочек.

«Проводится доследственная проверка по факту размещения 11 февраля 2021 года в ряде СМИ сведений о возможном совершении преступлений сексуального характера в отношении школьниц учителем», — отметили в ведомстве.

В администрации Приморского района подтвердили, что на месте работают прокуратура, полиция, и заявили, что выясняют реакцию учебного заведения на происходящее.

«Преподаватель-организатор ОБЖ — так официально звучит его должность — подал заявление об увольнении по собственному желанию. Безусловно, это никак не влияет на объективную сторону вопроса», — рассказала пресс-секретарь Наталья Ткаченко.

Гнусная история, в которой неприятно все. Только гласность в этом вопросе, непримиримость и своевременные предупреждения - хороший способ профилактики. Поэтому если ваши внуки проводят время не дома под разными предлогами, то не оставляйте это без внимания!

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По инф. rosbalt.ru

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