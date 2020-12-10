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Елку для Красной площади срубили в подмосковном лесу
|По инф. rosbalt.ru
|10 Декабря 2020 г.
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Главную новогоднюю елку России, которая по традиции украсит Соборную площадь Кремля, выбрали и срубили в Наро-Фоминском лесничестве Московской области.
Дерево 11 декабря на автопоезде в сопровождении полицейского эскорта привезут в Москву, сообщает агентство «Москва».
Выбранная в этом году ель имеет в высоту 25 м, а ее возраст составляет 96 лет. Уточняется, что главную новогоднюю елку страны выбирали из 50 деревьев по всем 19 подмосковным лесничествам.
В прошлом году «новогоднюю красавицу» срубили в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Московской области.
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