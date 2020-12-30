Эксперты назвали уходящий год аномальным по числу опасных погодных явлений

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
2020 год войдет в историю метеонаблюдений количеством опасных погодных явлений. Как отмечают эксперты, опрошенные «Известиями», сразу ряд аномалий обрушился на страну — начиная от непривычных пожаров в Якутии, заканчивая ледяным дождем на Дальнем Востоке.
Издание напомнило об аномально теплых двух первых месяцах 2020 года — в январе–феврале воздушные массы из Атлантики впервые определяли погодный режим не только в центральной части России, но и далеко за Уралом, в связи с чем и там было теплее нормы на 10-15 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также напомнил о том, что средняя полоса европейской России зимой осталась без снега, а по весне — без половодий. Впрочем, недостаток влаги был скомпенсирован осадками в мае и июне, но в Краснодарском крае и на Ставрополье наблюдалась засуха.
Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России (WWF) Алексей Кокорин напоминает, что в этом году в Якутии были зафиксированы крайне высокие температуры и редкие для этой местности тундровые пожары. Кроме того, в этом году большое число тайфунов обрушилось на Приморский край, а в ноябре во Владивостоке прошел «невиданной силы ледяной дождь», вспомнил эксперт.
По его словам, в целом за последние 20 лет число опасных метеорологических явлений в России стало в два раза больше, и в них всех, за исключением цунами, прослеживается явная связь с глобальным потеплением, которое вызвано парниковым эффектом. Эта тенденция продолжает усиливаться, полагает он.
Как отметил агроном Владимир Викулов, это пагубно влияет на урожайность. Теплые зимы, отсутствие снега, слишком большая влажность приводят к вымерзанию культур, снижению их численности, а также к грибковым заболеваниям у плодовых.
Климат в мире меняется, и климатические ЧС - это, увы, то, с чем нам действительно придется сталкиваться ежегодно на протяжении многих лет. Паводки, масштабное таяние льдов, горящие леса, мощные ураганы, засухи - с этим уже пришлось столкнуться многим странам. А дальше, скорее всего, только хуже будет. Говорить о том, что здесь виноваты богатые люди, наверное, несколько неправильно, ведь такой результат во многом дает в целом развитие цивилизации и потребительство. И вот здесь начинать нужно с себя. Перед тем, как купить какую-то вещь, нужно задаться вопросом - а точно ли она нужна? А перед тем, как выкинуть, подумать - а можно ли ее еще как-то использовать?
Крупнейшая в Саратовской области кондитерская фабрика «Саратовская» («Консар») в феврале и марте следующего года планирует уволить 272 сотрудника. (Десятки людей таким образом останутся без работы, не позавидуешь... прим. МГ.)
2020 год войдет в историю метеонаблюдений количеством опасных погодных явлений. Как отмечают эксперты, опрошенные «Известиями», сразу ряд аномалий обрушился на страну — начиная от непривычных пожаров в Якутии, заканчивая ледяным дождем на Дальнем Востоке.
«Пора бы псевдопатриотическую трескотню власти в практическую плоскость перевести. Не журналистов и граждан терроризировать, а как следует тряхнуть чиновников, имеющих "запасные аэродромы" за рубежом», — считает депутат Госдумы Валерий Рашкин, который вместе с коллегами по коммунистической партии Денисом Парфеновым и Ольгой Алимовой представил список депутатов и чиновников, обладающих, по сведениям СМИ, иностранным гражданством или видом на жительство.
Наличные деньги — не самый безопасный новогодний подарок, поскольку, проходя через руки сотен тысяч людей, они становятся настоящим рассадником микробов. Медики рассказали о том, как обезопасить купюры и того, кому они предназначены.
Вспышка коронавирусной инфекции со многими смертями произошла в одном из бельгийских домов престарелых после визита рождественского деда. Заболели по меньшей мере 155 человек, включая 36 из обслуживающего персонала.
В Челябинске решили основательно взять за контроль за состояние воздуха. Для этого будут собирать данные о выбросах со всех крупных предприятий региона — Цинкового завода, Мечела, ММК, Фортума. (Вполне разумная инициатива, ведь этот город считается одним из самых грязных на Урале. - прим. МГ.)
Нам выдался последний шанс в этом году взглянуть на интересные трансляции культурного Интернета. Провожать уходящий год, как нам кажется, лучше с любимой, такой близкой и бесконечно дорогой музыкой. Так что давайте навострим уши, чтобы услышать самые новогодние и самые родные сердцу музыкальные произведения.
Миллиардер Игорь Рыбаков, который по итогам уходящего года занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes, считает ипотеку «видом современного рабовладения». Об этом он заявил в обращении на своем YouTube-канале.
Солист легендарного советского вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня», оригинальный исполнитель песни «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко скончался в возрасте 66 лет 28 декабря. Сообщение об этом появилось на странице ВИА в Instagram.
Актриса Дженнифер Энистон столкнулась с негативно реакцией поклонников после того, как опубликовала в соцсетях фото елочной игрушки, посвященной пандемии 2020 года. Многие из них сочли игрушку оскорбительной, пишет New York Post.
Более половины россиян (52%) не желают делать прививку от коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные очередного опроса ВЦИОМ. Больше всего противников вакцинации оказалось среди молодых людей, в возрастной категории от 25 до 34 лет их насчитали 70%.
Существует множество видов коллекционирования. Среди них есть очень старые и серьезные (классические) отрасли – такие, например, как филателия (коллекционирование марок) и нумизматика (коллекционирование монет). Кстати если вас интересуют монеты или боны, то можете заказать в онлайн магазине http://www.port-monet.ru, там есть даже редкие экземпляры для самых искушенных по недорогим ценам. В этих видах коллекционирования имеют дело с вещами, изначально имеющими вполне практическое значение. Есть впрочем, и довольно простые (несерьезные) из них, заключающиеся в собирании конъюнктурных вещей (вкладышей от жвачки, игрушек из киндер – сюрпризов), изначально выпущенных для облегчения кармана собирателей (вернее их родителей) детского и подросткового возраста.
Зима в российских климатических условиях не относится к периодам активности в строительной сфере. Но каждый строитель знает, что время бежит быстро, и лучше заранее позаботиться о необходимом техническом оснащении. Особенно это относится к мелким, но очень важным деталям. Их приобретение часто откладывается на потом, а ведь без них невозможен рабочий процесс.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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