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Эксперты назвали уходящий год аномальным по числу опасных погодных явлений
По инф. rosbalt.ru   
30 Декабря 2020 г.
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2020 год войдет в историю метеонаблюдений количеством опасных погодных явлений. Как отмечают эксперты, опрошенные «Известиями», сразу ряд аномалий обрушился на страну — начиная от непривычных пожаров в Якутии, заканчивая ледяным дождем на Дальнем Востоке.

Эксперты назвали уходящий год аномальным по числу опасных погодных явлений

Издание напомнило об аномально теплых двух первых месяцах 2020 года — в январе–феврале воздушные массы из Атлантики впервые определяли погодный режим не только в центральной части России, но и далеко за Уралом, в связи с чем и там было теплее нормы на 10-15 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также напомнил о том, что средняя полоса европейской России зимой осталась без снега, а по весне — без половодий. Впрочем, недостаток влаги был скомпенсирован осадками в мае и июне, но в Краснодарском крае и на Ставрополье наблюдалась засуха.

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России (WWF) Алексей Кокорин напоминает, что в этом году в Якутии были зафиксированы крайне высокие температуры и редкие для этой местности тундровые пожары. Кроме того, в этом году большое число тайфунов обрушилось на Приморский край, а в ноябре во Владивостоке прошел «невиданной силы ледяной дождь», вспомнил эксперт.

По его словам, в целом за последние 20 лет число опасных метеорологических явлений в России стало в два раза больше, и в них всех, за исключением цунами, прослеживается явная связь с глобальным потеплением, которое вызвано парниковым эффектом. Эта тенденция продолжает усиливаться, полагает он.

Как отметил агроном Владимир Викулов, это пагубно влияет на урожайность. Теплые зимы, отсутствие снега, слишком большая влажность приводят к вымерзанию культур, снижению их численности, а также к грибковым заболеваниям у плодовых.

Климат в мире меняется, и климатические ЧС - это, увы, то, с чем нам действительно придется сталкиваться ежегодно на протяжении многих лет. Паводки, масштабное таяние льдов, горящие леса, мощные ураганы, засухи - с этим уже пришлось столкнуться многим странам. А дальше, скорее всего, только хуже будет. Говорить о том, что здесь виноваты богатые люди, наверное, несколько неправильно, ведь такой результат во многом дает в целом развитие цивилизации и потребительство. И вот здесь начинать нужно с себя. Перед тем, как купить какую-то вещь, нужно задаться вопросом - а точно ли она нужна? А перед тем, как выкинуть, подумать - а можно ли ее еще как-то использовать?

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По инф. rosbalt.ru

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