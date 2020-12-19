ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Страховщики подсчитали ущерб от природных катастроф в мире
По инф. Российской газеты   
19 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Мировые потери в текущем году от штормов, лесных пожаров и других катастроф составляют около 187 миллиардов долларов.

Страховщики подсчитали ущерб от природных катастроф в мире

Это примерно на 25 процентов больше, чем в 2019 году (149 млрд долларов), но меньше, чем в среднем за 10 лет (214 млрд долларов), подсчитали специалисты швейцарской компании Swiss Re, суммировав общий ущерб в различных частях планеты.

Убытки от стихийных бедствий, таких как тропические циклоны, составили 175 миллиардов долларов. Потери в размере двенадцати миллиардов долларов возникли в результате техногенных катастроф, ущерб от коронавируса не учитывался.

Швейцарцы предупреждают, что глобальное потепление и связанное с ним накопление или усиление экстремальных погодных явлений может привести к еще большим потерям в будущем.

В отличие от пандемии коронавируса, изменение климата «не имеет срока давности», предупредил главный экономист компании Жером Жан Хегели. Если не принять срочных мер в области экологии, издержки для общества в будущем вырастут еще больше, считает он.

Образ жизни современных людей в том числе повлиял и на климат на нашей планете, который меняется. И увы, хорошего от всего этого ждать не приходится. У всех на слуху катастрофические наводнения, засухи, ураганы, смерчи и другие грозные явления. Они поражают своей силой и частотой. Хочется верить, что здравомыслие властей разных стран приведет к каким-то действенным решениям, и люди  успеют вовремя принять меры, когда еще можно что-то предотвратить, остановить и в лучшую сторону изменить. А так... очень тревожно за то, какая жизнь ждет ближайшие (а это наши дети, внуки и правнуки) и далекие поколения. В каким состоянии им достанется от нас этот прекрасный мир?

Еще материалы по теме можно почитать здесь:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 