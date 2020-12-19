Страховщики подсчитали ущерб от природных катастроф в мире

Мировые потери в текущем году от штормов, лесных пожаров и других катастроф составляют около 187 миллиардов долларов.

Это примерно на 25 процентов больше, чем в 2019 году (149 млрд долларов), но меньше, чем в среднем за 10 лет (214 млрд долларов), подсчитали специалисты швейцарской компании Swiss Re, суммировав общий ущерб в различных частях планеты.

Убытки от стихийных бедствий, таких как тропические циклоны, составили 175 миллиардов долларов. Потери в размере двенадцати миллиардов долларов возникли в результате техногенных катастроф, ущерб от коронавируса не учитывался.

Швейцарцы предупреждают, что глобальное потепление и связанное с ним накопление или усиление экстремальных погодных явлений может привести к еще большим потерям в будущем.

В отличие от пандемии коронавируса, изменение климата «не имеет срока давности», предупредил главный экономист компании Жером Жан Хегели. Если не принять срочных мер в области экологии, издержки для общества в будущем вырастут еще больше, считает он.

Образ жизни современных людей в том числе повлиял и на климат на нашей планете, который меняется. И увы, хорошего от всего этого ждать не приходится. У всех на слуху катастрофические наводнения, засухи, ураганы, смерчи и другие грозные явления. Они поражают своей силой и частотой. Хочется верить, что здравомыслие властей разных стран приведет к каким-то действенным решениям, и люди успеют вовремя принять меры, когда еще можно что-то предотвратить, остановить и в лучшую сторону изменить. А так... очень тревожно за то, какая жизнь ждет ближайшие (а это наши дети, внуки и правнуки) и далекие поколения. В каким состоянии им достанется от нас этот прекрасный мир?

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