В России глобальное потепление идет «впереди планеты всей»

В 2019 году россиян настолько шокировали различные погодные аномалии, что в стране начались разговоры о применении климатического оружия. Жителей средней полосы эти странности тоже не обошли стороной. Вообще, по утверждениям ученых, климат Центральной России за последние пятьдесят лет претерпел значительные изменения.

Что в мире делается

Руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF), Алексей Кокорин, написал брошюру «Изменение климата: обзор Пятого оценочного доклада МГЭИК» (Москва, 2014 год издания). Специалист проанализировал данные Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которая работает под эгидой ООН.

Выводы интернационального коллектива ученых неутешительны: с середины ХХ века на нашей планете происходит глобальное потепление, виной которому – деятельность человека. Рост концентрации парниковых газов в атмосфере Земли ведет не только к повышению средней температуры, но и к увеличению количества осадков. Правда, в последние годы ученые зафиксировали, что глобальное потепление слегка притормозило свое наступление.

«С 1951 г. скорость роста температуры приземного воздуха составила 0,12 [от 0,08 до 0,14] С/10 лет, а за 1998–2012 гг. только 0,05 [от –0,05 до +0,15] С/10 лет. Замедление роста приземной температуры связано с естественными колебаниями климатической системы и не может служить доказательством прекращения глобального потепления», – считает А.О. Кокорин.

Вероятнее всего, глобальное потепление замедлилось в результате факторов, которые никак не зависят от человека. Это, например, снижение уровня солнечной радиации, отмеченное в последние годы, а также изменение маршрутов океанических течений и циркуляции воздуха.

В России теплеет быстрее

В аналитическом журнале «Пронедра» была опубликована статья Инны Мордасовой — «Лето в России в 2019 году оказалось климатически аномальным». В ней со ссылкой на мнение научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда и ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Андрея Киселева утверждается, что причиной погодных аномалий 2019 года, зафиксированных на территории России, является глобальное потепление, а вовсе не климатическое оружие.

Причем, ученые в один голос утверждают, что природа будет все чаще и сильнее удивлять россиян. Повышение температуры приводит к усилению испарения воды, а значит, на смену затяжным «грибным» дождям приходят мощные ливни. Состояние атмосферы становится менее устойчивым, чаще возникают смерчи, дуют шквалистые ветры. Все это не может не отражаться на биосфере в целом.

Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации, подготовленный учеными в 2014 году, содержит такой вывод: «Начиная с середины 1970-х годов средняя температура приземного воздуха на территории Российской Федерации повышается со средней скоростью 0,43°С за десятилетие, что более чем в два с половиной раза превышает скорость глобального потепления. Происходящие изменения климата не могут не вызывать серьезной озабоченности, поскольку их влияние на природные и хозяйственные системы, на население становится все более заметным».

То есть, в нашей стране глобальное потепление и не думает замедляться, у нас оно идет опережающими темпами. В беседе с корреспондентом издания "КоммерсантЪ" Надеждой Супрун свое объяснение данному факту дал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ Владимир Клименко. По мнению климатолога, во всем виновато географическое расположение нашей страны.

«Россия находится на окраине Евразии, северо-восточной периферии. Поэтому любые глобальные изменения у нас откликаются с двух- и трехкратным усилением. За последние 120 лет климат Земли в целом потеплел примерно на один градус. Климат Москвы, к примеру, за это же время потеплел почти на 3,5 градуса», – пояснил В.В. Клименко.

В Ярославле погода неустойчивая

Разумеется, каждый регион России по-своему уникален. И средняя полоса – не исключение. Здесь люди уже ощущают на себе некоторые последствия глобального потепления, хотя в учебниках географии до сих пор пишут, что в центральной части нашей страны умеренно-континентальный климат со снежной, морозной зимой и влажным летом, а резкие перепады температуры достаточно редки.

Статья кандидата технических наук Ларисы Зелениной и магистранта Северного (арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова Анны Несмеловой «Изменение климата в зонах средней полосы и арктического региона (на примере городов Ярославль и Архангельск)» была опубликована в электронном журнале «Современные научные исследования и инновации» (No 3 за 2015 год).

Ученые отметили, что глобальное потепление и на Русском Севере, и в средней полосе идет заметно быстрее, чем в целом по планете. Да и цикличность колебаний средних температур воздуха, отмеченная и в Архангельске, и в Ярославле, когда экстремально жаркое лето может смениться неожиданно холодной зимой, или наоборот, добавляет погоде неустойчивости.

Так, в июле 2010 года средняя температура воздуха в Ярославле составила +27°С, а в июле 1987 года – только +16°С. Самый холодный февраль в этом городе пришелся на 1985 год (средняя температура –17°С), а самый теплый – на 1990 год (0°С).

В Брянске лето стало длиннее

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент БГУ имени И.Г. Петровского Владимир Демихов рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» Елене Раковой, что глобальное потепление началось на Брянщине еще 70 лет назад. С тех пор климатическое лето стало примерно на месяц длиннее, а зима, напротив, сократилась.

«Температура в Центральной России, и в том числе в Брянской области, растет даже чуть быстрее, чем в среднем на планете. Примерно по 0,14 градуса за 10 лет. Причем теплее становится именно в холодное время года. То есть, постепенно традиционные русские морозные и снежные зимы на Брянщине сменяются мягкими европейскими. Холода приходят позже и уходят раньше. В последние лет десять лето также становится жарче и засушливее», – признал В.Т. Демихов.

Дождь в декабре уже не удивляет жителей Брянска, хотя еще 50 лет назад и ноябрь уже был зимним месяцем. А климат с умеренно-континентального становится, скорее, степным, более характерным для Поволжья.

По мнению В.Т. Демихова, в будущем погода средней полосы не порадует работников сельского хозяйства, ведь чередование ливневых дождей с длительными периодами засухи неблагоприятно сказывается на посевах.

А что же в столице

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил журналистам: «Приведу две цифры для Москвы, которые говорят о потеплении климата: в период с 1961 по 1990 год средняя температура июня составляла 18,2 градуса. А если сместиться на 20 лет и посчитать, какая температура в Москве, то оказывается она на 1 градус выше. То есть после 2020 года, когда будут приняты новые осредненные характеристики за 30 лет – с 1991 по 2020 – тот температурный фон будет называться очень холодным».

Меняется в столице и характер выпадающих осадков. Член-корреспондент РАН Владимир Клименко отметил, что климат Московской области постепенно увлажняется. Количество дождей будет со временем лишь увеличиваться, особенно, в летний период. Все чаще это будут не обычные осадки, а разрушительные ливни, сопровождающиеся грозами и порывистым ветром, наподобие тропических.

Как считает В.В. Клименко, не только столица, но и вся Центральная Россия виртуально «съезжает» на юго-запад. И в конце XXI века климат Москвы совпадет с берлинским.

Уж в чем в чем, а в темпах глобального потепления не хотелось бы бежать впереди планеты всей. Оно в принципе сулит мало хорошего для Земли, и наша страна, наверное, являться исключением здесь не будет. Интересно, пройдена ли уже точка невозврата в этом пугающем мир процессе, и найдут ли в итоге люди способы и решения, чтобы окончательно не загубить прекрасную и гостеприимную планету, на которой живут.

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По инф. cyrillitsa.ru

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