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Эксперт рассказала о поведении рубля в случае резкого падения доллара
По инф. Российской газеты   
29 Января 2021 г.
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При условии дефолта или неожиданной реформы в США курс валют развивающихся стран резко упадет. При этом, резко устремятся вверх котировки резервных валют — евро, швейцарского франка, фунта стерлингов и иены.

Эксперт рассказала о поведении рубля в случае резкого падения доллара

Об этом рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Диана Степанова в интервью агентству «Прайм».

«Резкую девальвацию рубля мы видели неоднократно при реализации внешних шоков. В то же время стремительно взлетят, прежде всего, котировки резервных валют (евро, швейцарский франк, фунт стерлингов, йена), а также вырастут в цене валюты развитых стран — норвежская, датская и шведская кроны, канадский, сингапурский и австралийский доллар», — рассказала Степанова.

Она также отметила, что в условиях чрезвычайных и кризисных обстоятельствах резко растет спрос на защитные активы, например, драгоценные металлы, а также реальные активы, такие как недвижимость и бизнес.

Эксперт напомнила, что о возможном крахе доллара говорят уже двадцать лет, в основном из-за риска чрезмерной долговой нагрузки на бюджет США.

«Если же говорить не о моментном крахе доллара, а рассматривать возможность постепенного изменения баланса мировых экономических сил в сторону снижения гегемонии доллара, то для рубля также есть угроза. Поскольку инвестиционный, и спекулятивный капитал будут искать „тихие гавани“ в виде рынков капитала экономик развитых стран», — рассуждает Диана Степанова.

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