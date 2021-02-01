Эксперт рассказала, как избавиться от надоедливых звонков из банков

Частые звонки с информацией о предварительно одобренных кредитах можно прекратить с помощью обращения в банк или в ЦБ. Об этом заявила в интервью радио Sputnik представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина.

«Звонок о предварительно одобренном кредите означает, что кредитного договора еще нет, но клиент может обратиться в банк и подать заявление о заключении договора на уже определенных условиях», — отметила она.

По ее словам, есть несколько способов, как сделать, чтобы банки не звонили с предложениями. Во-первых, специалист посоветовала обратиться на горячую линию банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки.

Также можно подать письменное заявление в банк и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных. Если и это не сработает, можно обратиться в ЦБ.

Отметим, ранее клиенты нескольких крупных российских банков рассказали о новой схеме мошенничества, уникальность которой в том, что злоумышленник не запугивает клиента, а пытается сыграть на его жадности.

Неизвестные звонят клиентам банков и предлагают валютный вклад с повышенной ставкой, которого пока нет на сайте, но уже можно открыть, если пройти по ссылке. На самом деле ссылка ведет на фейковый сайт, где пользователь может ввести логин и пароль к личному кабинету, которые тут же становятся известны мошенникам.

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По инф. rosbalt.ru

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