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Эксперт по финансам рассказал, как избежать нехватки денег
По инф. Парламентской газеты   
20 Декабря 2020 г.
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Эксперт по личным финансам, зарубежным инвестициям и защите капитала Мария Тараско рассказала, как нужно управлять собственными средствами, чтобы их хватало.

Эксперт по финансам рассказал, как избежать нехватки денег

По словам специалиста, в России любят надеяться на авось. Люди рассчитывают, что их дети поступят на бюджетное отделение, а государство назначит хорошую пенсию. Разумнее всего формировать пенсионный капитал и создавать накопления на образование детей и внуков. Тараско напомнила о важности планирования расходов на время беременности и родов.

«В этом случае, во-первых, вы управляете финансами, а не они вами. Во-вторых, такой подход выражается в реальной заботе о близких. Например, имея достаточный капитал, чтобы жить на проценты с него, вы обеспечиваете себе необходимое качество жизни в старости и не зависите от государства», — подчеркнула эксперт.

Она рекомендовала регулярно откладывать часть своего дохода, чтобы реализовать долгосрочные планы. Также, по ее словам, в этом поможет ведение учета расходов и доходов и создание финансовой подушки безопасности.

«Имея такой финансовый резерв, можно позволить себе в течение полугода-года не снижать привычный уровень жизни, если по каким-то причинам вы потеряли активный доход. Этой суммы должно бы достаточно, чтобы пережить кризис», — пояснила эксперт.

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По инф. pnp.ru

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