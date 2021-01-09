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Эксперт: COVID-19 еще минимум год будет влиять на фармрынок

Светлана Ментюкова, "Российская газета"   
09 Января 2021 г.
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COVID-19 еще минимум год будет влиять на структуру и развитие фармацевтического рынка в РФ. Об этом рассказал генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.

 

Эксперт: COVID-19 еще минимум год будет влиять на фармрынок

Отсутствие сезонности и закономерностей, которые были свойственны российскому фармацевтическому рынку в предыдущие годы, эксперт назвал основными факторами, повлиявшие на фармацевтический рынок РФ в 2020 году.

"Как бы мы ни хотели говорить: без COVID-19, но именно он повлиял на потребление, повлиял на изменение эпидемиологической ситуации, - говорит Сергей Шуляк, - изменил потребление лекарственных препаратов в соответствии с заболеваемостью". По его словам, отсутствие традиционных весеннего и осеннего всплесков гриппа и ОРВИ из-за режима самоизоляции, резко изменили структуру потребления лекарств. "Сейчас мы видим, что по домам сидят только люди старше 60 лет.

  • COVID-19 будет влиять еще как минимум год на структуру фармацевтического рынка, потому что все же пока не иммунизированы все прослойки населения - это либо переболевшие, либо привившиеся - опасность коронавируса будет достаточно высока. 2021 год пройдет под этим же лозунгом", - считает он.

Ожидаемым для рынка событием он назвал возможное принятие закона о том, что дистанционно биологически активными добавками (БАД) смогут торговать только аптеки. "Это изменит пространство биологически активных добавок и повлияет на ведущих игроков, которые владеют интернет-площадками", - подчеркнул Шуляк. Он напомнил, что распространение БАД с помощью интернета ранее не регламентировалось, ограничения касались только лекарственных препаратов.

Как ранее сообщал "Фармацевтический вестник", в конце декабря Минпромторг внес изменения в проект постановления правительства о розничной торговле, согласно которым торговля БАД дистанционным способом разрешается только аптечным организациям. До этого проект подразумевал полный запрет на онлайн-торговлю биологически активными добавками.

Минздрав вынес для публичного обсуждения проект постановления правительства, позволяющий интернет-агрегаторам торговать лекарствами дистанционно. Документ также предусматривает возможность снятия ограничение о наличии 10 точек розничной продаж для аптечных организаций, желающих осуществлять дистанционную торговлю лекарствами.

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