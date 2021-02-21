Эколог: причиной катастрофы на Камчатке стала утечка с двух свалок и одного полигона ядохимикатов

Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Откровения легендарной домработницы Люси, обслуживавшей в свое время Пугачеву и Киркорова, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Людмила Дороднова в конце года призналась: Филипп попросил ее на выход! И это после 25 лет службы верой и...
Во все времена индивидуальный пошив одежды был неплохим источником постоянного или дополнительного дохода, и в наши дни это занятие по-прежнему актуально. Сегодня многие люди задумываются над открытием собственного бизнеса, причем желательно с минимальными начальными вложениями. В этом плане открытие...
Каваносян организовал экспедицию на Камчатку, чтобы выяснить, что стало причиной недавней экологической катастрофы. Специалисты проверили 22 потенциально опасных объекта вблизи Халактырского пляжа — полигоны бытовых и опасных отходов, войсковые ракетные части, склады ВМФ и армии, очистные сооружения.
Специалисты обнаружили две свалки с бытовыми отходами и одну — с пестицидами. Они взяли пробы грунта и проанализировали его в лаборатории МГУ. Анализ показал, что в грунте содержатся очень токсичные пестициды линдан и 2,4-дихлорфенол — их разрешено использовать только в медицине и науке.
В фильме «Экологики» говорится, что Козельский полигон ядохимикатоввмещает более 100 тонн опасных отходов, часть из которых запрещена Стокгольмской конвенцией. Власти заявляли, что рекультивировали полигон в 2010 году, но Каваносян утверждает, что он находится в плохом состоянии, и химикаты из него попали в Тихий океан.
Экологи отмечают, что мусор на свалках с бытовыми отходами не присыпают грунтом, и его разносит ветром по всей округе. «Обе эти свалки в том виде, в котором они сейчас находятся, представляют огромную угрозу экологии Камчатского края и при случае, если сюда привезти опасные отходы, они могут легко спровоцировать что-то похожее на то, что мы наблюдали осенью 2020 года», — говорит автор.
Экологи заявили, что пожалуются в Следственный комитет. Они уверены, что если не провести рекультивацию полигона и свалок, утечка может повториться.
Проект «Экологика» ведет гидрогеолог Георгий Каваносян, он занимается проблемами экологии больше 10 лет. Канал на YouTube «Экологика» существует с 2018 года, на него подписаны 45,2 тыс. пользователей.
О загрязнении на Камчатке стало известно 3 октября 2020 года. На берег Халактырского пляжа в Камчатском крае после шторма выбросило огромное количество мертвых морских животных. Серферы, которые тренировались на этом пляже, заявили, что за несколько недель до этого обнаружили раздражение на коже и слизистой глаз и симптомы отравления.
Росрыболовство возбудило дело по статье 8.42 КоАП — нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о загрязнении морской среды и о нарушении правил обращения с экологически опасными отходами (ч. 2 ст. 252 и ч. 2 ст. 247 УК РФ).
В Российской академии наук высказали предположение, что причиной экологической катастрофы в прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке мог стать так называемый «красный прилив океана». К гибели морских животных и отравлению людей привело цветение сложной комбинации микроводорослей, которые производят токсины, заявил вице-президент РАН Андрей Адрианов.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Тихом океане у берегов Камчатки обнаружено превышение допустимых концентраций вредных веществ, но они не могли привести к экологической катастрофе, которая разразилась в регионе.
Следственный комитет объявил, что тоже склоняется к версии цветения токсичных водорослей. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин тоже назвал главной причиной экологической катастрофы на Камчатке так называемый «красный прилив», или токсичные водоросли.
Еще об экологических проблемах, к которым сложно оставаться равнодушным - по ссылке.
Посвящает в тонкости православия, делится своим жизненным опытом, фотомгновениями и радостью блогер Анна – бабушка и многодетная мама. Узнать о святом Николае Японском и о празднике Сретенье Господне, о святом мученике Трифоне и о церковном разводе, о мистической силе крестного знамения и о том, чего хочет Бог от настоящего мужчины можно из записей автора. Свою страничку она, к слову ведет на Яндекс Дзен. А канал называется «Дневник матушки».
Причиной экологической катастрофы на Халактырском пляже на Камчатке осенью прошлого года стало то, что туда попали подземные воды с двух свалок и одного полигона ядохимикатов. К такому выводу пришел эколог Георгий Каваносян.
Столичное Главное управление СКР записало специфичный ролик, в котором следователи поздравляют 14-летних детей с наступлением возраста, в котором наступает уголовная ответственность. Они говорили о том, что за изнасилования, убийства и терроризм теперь нужно будет отвечать самим. Реакция на этот скандальный ролик была очень бурной. В итоге СК это видео со своего сайта удалило.
Никита Джигурда вновь собрался в ЗАГС. Эпатажный актер объявил о скорой свадьбе с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной. Уже известно, что торжество состоится 22 февраля в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.
Новосибирский фотограф Слава Степанов вновь удивил поклонников своего творчества. На этот раз работами, сделанными на озере Байкал. На них — невероятно красивый лед, прозрачный, искрящийся, глубина и прозрачность озера.
Недавно известный певец Сергей Пенкин отпраздновал свой 60-летний юбилей. Обычно он всегда сдержанный и немногословный, особенно, когда ему задают вопросы о личной жизни. Однако на этот раз Пенкин решил рассказать о том, что у него якобы есть наследник.
Голодную и страдающую от обезвоживания таксу, запертую в квартире, спасли в Новосибирске. Хозяина собаки внезапно увезли в больницу, и он там умер. Конечно, никто не мог предположить, что будет так. Пес ждал своего хозяина девять дней. Но вместо него пришли чужие люди.
Одно из ключевых событий этого года – предстоящие выборы в Государственную Думу. Они, наверное, будут проходить в непростой обстановке. Рейтинг доверия к власти все падает, на протестные акции выходят люди, которые не только поддерживают оппозиционера Алексея Навального, но и вообще недовольны происходящим в стране. Есть информация, что в уличных акциях не поставлена точка, а сделана лишь остановка. И значит, дальнейший политсезон может стать еще горячее. А в верхах при этом на многое готовы, чтобы получить голоса избирателей. Причем в таком раскладе, в котором необходимо.
Мусор – большая проблема для нашей страны. Ведь не секрет, что мы — общество потребления, а не аскетов. Помните фразу из популярного фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...»? Это про нас. Но и расплачиваться за такую жизнь тоже придется нам. Что и уже происходит.
Игорь Крутой смог оправдать свою фамилию, которая поначалу вызывала у него лишь стеснение. Из обычного украинского паренька он стал музыкантом и композитором мирового уровня и обзавёлся по-настоящему крепкой семьёй.
Солдатам планируют заменить алюминиевую посуду, так как она «громыхает» при движении, рассказал начальник управления (продовольственного) департамента ресурсного обеспечения Минобороны Сергей Нихельман.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.