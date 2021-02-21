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Эколог: причиной катастрофы на Камчатке стала утечка с двух свалок и одного полигона ядохимикатов
По инф. polit.ru   
21 Февраля 2021 г.
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Причиной экологической катастрофы на Халактырском пляже на Камчатке осенью прошлого года стало то, что туда попали подземные воды с двух свалок и одного полигона ядохимикатов. К такому выводу пришел эколог Георгий Каваносян.

Проект «Экологика»: причиной катастрофы на Камчатке стала утечка с двух свалок и одного полигона ядохимикатов

Каваносян организовал экспедицию на Камчатку, чтобы выяснить, что стало причиной недавней экологической катастрофы. Специалисты проверили 22 потенциально опасных объекта вблизи Халактырского пляжа — полигоны бытовых и опасных отходов, войсковые ракетные части, склады ВМФ и армии, очистные сооружения.

Специалисты обнаружили две свалки с бытовыми отходами и одну — с пестицидами. Они взяли пробы грунта и проанализировали его в лаборатории МГУ. Анализ показал, что в грунте содержатся очень токсичные пестициды линдан и 2,4-дихлорфенол — их разрешено использовать только в медицине и науке.

В фильме «Экологики» говорится, что Козельский полигон ядохимикатов вмещает более 100 тонн опасных отходов, часть из которых запрещена Стокгольмской конвенцией. Власти заявляли, что рекультивировали полигон в 2010 году, но Каваносян утверждает, что он находится в плохом состоянии, и химикаты из него попали в Тихий океан.

Экологи отмечают, что мусор на свалках с бытовыми отходами не присыпают грунтом, и его разносит ветром по всей округе. «Обе эти свалки в том виде, в котором они сейчас находятся, представляют огромную угрозу экологии Камчатского края и при случае, если сюда привезти опасные отходы, они могут легко спровоцировать что-то похожее на то, что мы наблюдали осенью 2020 года», — говорит автор.

Экологи заявили, что пожалуются в Следственный комитет. Они уверены, что если не провести рекультивацию полигона и свалок, утечка может повториться.

Проект «Экологика» ведет гидрогеолог Георгий Каваносян, он занимается проблемами экологии больше 10 лет. Канал на YouTube «Экологика» существует с 2018 года, на него подписаны 45,2 тыс. пользователей.

О загрязнении на Камчатке стало известно 3 октября 2020 года. На берег Халактырского пляжа в Камчатском крае после шторма выбросило огромное количество мертвых морских животных. Серферы, которые тренировались на этом пляже, заявили, что за несколько недель до этого обнаружили раздражение на коже и слизистой глаз и симптомы отравления.

Росрыболовство возбудило дело по статье 8.42 КоАП — нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о загрязнении морской среды и о нарушении правил обращения с экологически опасными отходами (ч. 2 ст. 252 и ч. 2 ст. 247 УК РФ).

В Российской академии наук высказали предположение, что причиной экологической катастрофы в прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке мог стать так называемый «красный прилив океана». К гибели морских животных и отравлению людей привело цветение сложной комбинации микроводорослей, которые производят токсины, заявил вице-президент РАН Андрей Адрианов.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Тихом океане у берегов Камчатки обнаружено превышение допустимых концентраций вредных веществ, но они не могли привести к экологической катастрофе, которая разразилась в регионе.

Следственный комитет объявил, что тоже склоняется к версии цветения токсичных водорослей. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин тоже назвал главной причиной экологической катастрофы на Камчатке так называемый «красный прилив», или токсичные водоросли.

  • Еще об экологических проблемах, к которым сложно оставаться равнодушным - по ссылке.

Polit.ru

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