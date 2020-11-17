Козельскому полигону ядохимикатов на Камчатке скажем «гудбай»

На Камчатке будет ликвидирован Козельский полигон ядохимикатов.
Решение подтвердила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в ходе совещания по вопросам реализации экологических проектов и развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в крае.
«Принципиальное решение принято. Предварительная заявка на финансирование в объеме 360 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ уже направлена. Сейчас ждем подтверждения со стороны специализированных подразделений министерства обороны и Росатома, которые уполномочены для ликвидации таких особо опасных объектов», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Сейчас на полигоне проводят ряд исследований войска радиационной, химической и биологической защиты. Они должны выяснить, какие пестициды находятся в этом захоронении. Кроме того, специалисты возьмут пробы, чтобы удостовериться, что с полигона не было утечек. По результатам исследований в дальнейшем будет принято решение об участии этих подразделений в ликвидации полигона.
К работе должны подключиться ученые Института вулканологи и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, они проведут геофизические исследования, которые нужны для определения точных внутренних границ полигона, глубины и структуры захоронений, точной информации о которой нет.
«Предприятие, которое вело сбор информации, обанкротилось. Мы исследовали все архивы, которые есть в Камчатском крае, и в ряде документов данные разнятся. Более того, мы понимаем, что в это захоронение пестициды закладывались на протяжении многих лет. Предположительно, под землей там находится сооружение, сделанное из бетона, глины, металла. Вся эта информация есть в отдельных протоколах, но общее количество веществ мы сейчас установить не можем», — объяснил заместитель председателя правительства региона Роман Василевский.
Давайте помнить, что экология и загрязнение окружающей среды - это не только про большие дымящие заводы, разливы нефти и свалки ядохимикатов. Экологичный образ жизни надо внедрять в наш собственный быт, внося маленькую лепту в сохранение природы (а еще - показывая пример внукам). Но само по себе решение освободить, наконец, Камчатку от этой мины замедленного действия очень похвально.
- Кстати, на тему экологии на нашем портале немало публикаций - по ссылке.
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