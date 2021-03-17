Единоросс довел пожилую женщину до инфаркта

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В Астраханской области блогер из «Единой России» Григорий Галямов устроил шумную «проверку» в магазине и в итоге довел пожилую хозяйку торговой точки до инфаркта.
Галямов проводит «рейды» по торговым точкам, выявляя просроченный товар. В очередном выпуске он явился в маленький продуктовый магазин поселка Лиман, стал швырять продукты на пол и предъявлять претензии к размещению товара.
В итоге в торговом зале произошла потасовка. Сотрудники магазина вызвали полицию, а женщине стало плохо.
Продавщица и хозяйка магазина подали заявления в полицию. По их словам, Галямов толкался, возмущался, почему некоторые продукты не накрыты пленкой, почему не утилизирована просрочка. Однако, по данным источника издания, Галямов написал встречное заявление по поводу недобросовестной работы магазина. Полиция назначила проверку.
В итоге пожилая женщина была госпитализирована с инфарктом.
В региональном отделении «Единой России» осудили поведение Галямова. «Чем бы ни были мотивированны его действия, подобное поведение недопустимо не только для члена партии, но и для мужчины. Комиссия по партийному строительству и вопросам организационно-кадровой работы президиума регионального политсовета поставит вопрос о нарушении этических норм и исключении его из партии», — прокомментировал секретарь регионального отделения партии Геннадий Орденов.
Сам Галямов надеется сохранить партбилет: «Комиссия была, через 2 дня будут принимать решение исключать меня или какие-то предупреждения. Принесу грамоты свои, документы. Но мы на комиссии разговаривали, что у „Единой России“ есть народный контроль, можно совместно делать рейды».
На каком основании Галямов заявляется в магазины с «проверками» и портит товар — не известно.
Ситуация, конечно, очень некрасивая. Неэтично и некорректно себя повел проверяющий. Кто вообще давал ему право так себя вести и портить продукты? А вы как считаете?
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