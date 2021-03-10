Украинский пилот предложил россиянам покинуть самолет во время полета над Крымом

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Украинский пилот во время полёта над Крымом предложил гражданам России выйти из самолёта, чтобы «воссоединиться» с полуостровом.
Пассажиры записали на видео эту выходку и она мигом разлетелась по Интернету. Теперь авиакомпания пытается затереть следы этого инцидента.
В украинских СМИ назвали выходку пилота невинным «троллингом», на который «почему-то» обиделись российские граждане. Однако в самой авиакомпании «юмор» лётчика не оценили и попытались удалить позорное видео. Но к тому времени ролик уже успели сохранить и опубликовать на других платформах.
«Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Если на борту есть россияне — аварийные выходы промаркированы зелёными метками. Вы имеете прекрасную возможность воссоединиться „с родной гаванью“. Всем остальным людям — хорошего полёта», — говорит пилот на видео на украинском языке.
На основании результатов Всекрымского референдума полуостров и административные единицы Севастополь и Крым вышли из состава Украины и воссоединились с Россией ещё в 2014 году. В ответ украинские власти принялись делать мелкие и крупные гадости полуострову и его жителям.
Скандальный случай вышел, как ни крути. Но такова реальность - украинцы еще долго не смогут простить России, что она забрала себе их территорию. И отношения прежними уже не будут точно. Еще на эту наболевшую тему:
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