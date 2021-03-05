Жена Собчака оскандалилась: назвала участников пикетов людьми «бомжового вида»

Журналистка интернет-издания Romb Софико Арифджанова вышла к зданию Совета Федерации в вечернем платье. Таким образом она отреагировала на заявление сенатора Людмилы Нарусовой, которая назвала участников пикетов людьми «бомжового вида».

Арифджанова соблюла сенаторский дресс-код. В руках она держала плакат «Нарусова, а так ок?».

2 марта член Совета Федерации от Тывы на заседании возмутилась одиночными пикетами у здания верхней палаты парламента и удивилась, что они до сих пор не запрещены. «Когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые ну вообще ни в какие рамки не укладываются, то неприятно это. Понимаете, прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями», — сказала Нарусова.

Коллеги в ответ предложили ей инициировать законопроект о запрете одиночных пикетов, от чего сенатор в свою очередь отказалась. Глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас напомнил Нарусовой, что сейчас одиночные пикеты проводить разрешается, если между участниками соблюдается дистанция в 50 метров.

Заявление Нарусовой прокомментировала ее дочь Ксения Собчак. Она заявила, что не согласна с мнением матери и не может нести ответственность за ее слова.

Сама Людмила Нарусова позднее пояснила, что в день рождения Михаила Горбачева встретила на крыльце Совфеда человека, который требовал отдать президента СССР под суд.

«Это не нормально, чтобы на ступенях Совета Федерации — мы как бы заодно с ним — вместо поздравления первому президенту было это», — подчеркнула сенатор. Однако запрещать пикеты она, по ее словам, не собирается.

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Polit.ru

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