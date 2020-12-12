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«Дядя Ваня» и девять дуэтов о любви: в Москве – долгожданная премьера

По инф. Литературной газеты   
12 Декабря 2020 г.
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В Москве впервые покажут «Сцены из деревенской жизни» по известной пьесе А.П.Чехова «Дядя Ваня».

«Дядя Ваня» и девять дуэтов о любви

16 и 17 декабря 2020 г. на Новой сцене Учебно-театрального комплекса ГИТИС (ул. Академика Пилюгина, д. 2) пройдут премьерные показы сценической версии пьесы А.П.Чехова «Дядя Ваня». В спектакле заняты слушатели и выпускники актерской мастерской Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова.

Идея создания спектакля родилась во время проведения творческой лаборатории театрального режиссера А.А.Васильева в ноябре 2019 г. в рамках серии творческих проектов Академии Н.С.Михалкова. Это была насыщенная работа над текстом пьесы, изучение характеров героев, их взаимоотношений и причин их поступков. Так, выкристаллизовалась основная тема будущего спектакля – тема любви и неожиданность ее проявлений.

В основе спектакля – сцены-диалоги чеховских героев, с широким использованием пластических решений, при этом постановщики уходят от «изложения» сюжетной линии пьесы. В спектакле органично применяются современные технические средства – видеопроекции оригинальных текстов из пьесы «Дядя Ваня» А.П.Чехова, отрывков из его писем о театре, поместных пейзажей России, фотографий современников персонажей пьесы.

  • «Сцены из деревенской жизни» – это девять дуэтов о любви. «Любовь разлита в атмосфере сцен из деревенской жизни, она присутствует в каждом герое, все герои находятся во власти любви, но она может быть осуществлена лишь мечтательно», – отмечает художественный консультант проекта А.А. Васильев.

В работе над спектаклем принимала участие административно-творческая команда Академии Н.С.Михалкова.

Постановка осуществлена при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Как отмечают организаторы, цель проекта – популяризация русской классической литературы и русского психологического театра в рамках городской театрально-зрелищной среды. В связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями, показы пройдут в закрытом режиме, одновременное присутствие зрителей составит не более 25% от общей вместимости зала.

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По инф. lgz.ru

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