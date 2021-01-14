Двухлетняя девочка умерла в больнице. Вина медиков?..

В Алтайском крае следователи выясняют причины гибели годовалой девочки в центральной больнице Советского района. По предварительным данным, ребенку при установке катетера повредили легкое.

— Девочка не было и полутора лет, она родилась в сентябре 2019 года, — пояснила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. — 11 января она поступила в Советскую ЦРБ с термическими ожогами, после того как опрокинула на себя стакан с кипятком. Состояние ребенка при поступлении в больницу еще предстоит выяснить, но уже известно, что кипятка в стакане было немного — около 1/3. Однако позднее ребенок скончался в реанимации из-за повреждения левого легкого. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, такую травму она могла получить при установке катетера в подключичную вену.

По факту гибели ребенка следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

По словам Людмилы Рязанцевой, в ходе расследования предстоит выяснить все обстоятельства смерти малолетней, провести большое количество судебных экспертиз и по их результатам дать оценку действиям медперсонала больницы.

Жуткая история, в которой еще только предстоит обстоятельно разобраться. Но самое главное, что ребенка уже не вернешь, а вот виновны ли действительно в этом враче? Да неудивительно, если да, ведь врачебные ошибки никто, увы, не отменял...



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