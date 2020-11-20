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Душевнобольной похитил 7-летнего мальчика и два месяца прятал его в подвале
По инф. rosbalt.ru   
20 Ноября 2020 г.
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Во Владимирской области произошла история со счастливым концом: полицейские разыскали 7-летнего мальчика, пропавшего два месяца назад. Оказалось, его похитил страдающий шизофренией мужчина.

Шизофреник похитил 7-летнего мальчика и два месяца прятал его в подвале

  • Встреча мальчика с отцом

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, жителя деревни Макариха задержали сотрудники полиции при поддержке Росгвардии.

Перед этим правоохранители получили от зарубежных коллег по каналам Интерпола сведения о публикациях в «даркнете» — теневом сегменте интернета — содержащих информацию о мужчине, который удерживает дома маленького мальчика.

Были проведены оперативно-разыскные мероприятия, установлена достоверность сведений. После операции по задержанию подозреваемого ребенок был обнаружен живым в его частном доме. Мальчик уже передан родителям.

  • Ребенок был похищен 28 сентября по пути из школы. Поисками занимались полицейские, военные и волонтеры, МВД РФ объявляло о награде в 1 млн рублей за помощь в розыске мальчика. Тем не менее, в тот момент розыскные мероприятия не принесли результатов.

Известно, что задержанный за похищение семилетнего мальчика во Владимирской области мужчина тщательно спланировал преступление.

Еще летом он купил автомобиль, на котором и увез похищенного в селе Горки мальчика, а кроме того — приобрел дом с подвалом на окраине деревни Макариха, чтобы запереть там ребенка. Этот дом находился всего в 20 километрах от того места, где живет мальчик.

После похищения он вел замкнутый образ жизни, соблюдал меры конспирации, ребенка на улицу не выпускал. Чтобы проникнуть в его дом, силовикам пришлось вскрыть металлическую дверь, уточнили в полиции.

Лайф утверждает, что год назад мужчина похитил сына двоюродной сестры, но тогда врачи диагностировали у него шизофрению, и наказания мужчине удалось избежать. Издание также пишет, что на след похитителя удалось выйти по переписке в браузере Tor, где мужчина писал, что планирует продержать пленника до 14-летия, после чего — убить.

Мальчика держали в подвале и кормили — вес он не потерял. По предварительным данным, здоровью ребенка ничего не угрожает.

Отец ребенка Александр Роговцев рассказал, что похитителя они не знают и что мужчина затолкал Савелия к себе в машину. «Говорят, что он психически нездоров, думаю, что он уже задержан. Где он держал сына, пока не знаем», — сказал Роговцев. Он добавил, что все это время семья не теряла надежду его найти. Савелий — младший из четырех сыновей в семье.

Сколько психически нездоровых людей ходит по улицам наших городов и сел, и ведь никогда не знаешь, что у них на уме. От того и страшно, что обычный прохожий может оказаться не в себе и похитить внука, или ударить ножом, да мало ли что... Как от этого уберечься? Стараться не бывать в темное время суток в малолюдных местах, и внуков этому научить.

  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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