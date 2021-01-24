Донские ученые изготовили колбасу, укрепляющую иммунитет

Сотрудники Донского государственного аграрного университета предложили новый способ изготовления вареной колбасы. Теперь она, собственно, не вареная, а запеченная, именно в этом особенность новой технологии. Термическая обработка проводится при температуре 180 градусов, что позволяет сохранить полезные свойства ингредиентов. А в них, помимо традиционных, входит зизифус, или китайский финик.

Экзотический зизифус способен укрепить иммунитет человека. Плоды его содержат больше аскорбиновой кислоты, чем цитрусовые. Богат финик также содержанием флавоноидов, пектина, каротина, рутина, йода, кобальта и других элементов таблицы Менделеева. Ученым достоверно известно, что он помогает при заболеваниях дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, гипертонии, анемии и авитаминозе. Отвар плодов успокаивает и помогает восстановить здоровый сон. А китайские врачи советуют есть по 20 свежих или подсушенных фиников трижды в день после еды — это понизит давление.

— Я изучала специальную литературу, собирала информацию о биотиках, пребиотиках, фитобиотиках, добавках. И наткнулась на статью об унаби — зизифусе. Он произрастает у нас в Краснодарском крае, — рассказала «РГ» автор разработки — доцент кафедры пищевых технологий Донского государственного аграрного университета Ольга Войтенко. — Применяется в медицине и косметологии, но в питании еще не применялся. Решила провести несколько опытов, добавляла в рецептуру как свежие плоды, так и высушенные. По результатам исследований определила, что нет разницы, в каком виде добавлять плоды — полезные свойства зизифуса не теряются. У него нет ни резкого запаха, ни особого вкуса, так что он не влияет на вкусовые качества мясного продукта. Кроме того, он является натуральным стабилизатором, связывает влагу.

Ольга Войтенко и доцент кафедры экономики и менеджмента Юрий Насиров уже получили патент на новый продукт колбаса вареная с зизифусом, а также патент на способ его производства. Дело осталось за большим — запустить инновационный полезный продукт в производство.

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