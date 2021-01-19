Дольщица отсудила у застройщика компенсацию за срыв сроков сдачи дома

Жительница Петербурга получила от застройщика компенсацию за нарушение сроков сдачи дома. Как сообщили в городском управлении Федеральной службы судебных приставов, женщина получила 754 тыс. рублей.

«Ранее между гражданкой и застройщиком был заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому строительная компания обязалась передать двухкомнатную квартиру общей площадью более 90 кв. м. в установленный срок. Петербурженка выполнила свои финансовые обязательства в полном объеме, но квартиры так и не дождалась. Суд решил взыскать со строительной компании неустойку, компенсацию морального вреда и штраф», — рассказали в городском управлении Федеральной службы судебных приставов.

Деньги были списаны с банковского счета строительной компании и переведены дольщице.

Ранее аналогичный иск выиграл еще один петербургский дольщик. Мужчина смог получить неустойку со строительной компании в размере 1,5 млн рублей.

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По инф. rosbalt.ru

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