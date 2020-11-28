По миллиону каждому: родители утонувшего в бассейне ребенка добились компенсации

В Перми родителям погибшей 11-летней девочки назначили денежную компенсацию морального вреда. Суд посчитал, что трагедия произошла из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками спорткомплекса своих обязанностей.

В прошлом году в пермском спорткомплексе «Олимпия» утонула девочка, которая занималась в группе по синхронному плаванию.

Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, родителям погибшего ребенка по решению суда спорткомплекс должен был выплатить в качестве компенсации морального вреда по одному миллиону рублей каждому.

Спортивное учреждение исполнило решение суда добровольно — в положенный срок денежные средства в полном объеме поступили на депозитный счет отдела судебных приставов, а после перечислены взыскателям.

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