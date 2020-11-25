Москвич отсудил у ветклиники 300 тысяч за смерть кота

В Москве мужчина остудил у частной ветеринарной клиники более 300 тысяч рублей за смерть своего кота.

Дело рассматривалось в суде Бабушкинского района, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. Санитарная служба поддержала претензии москвича.

Выяснилось, что он заплатил клинике более 96 тысяч рублей за лечение кота. Во время лечения использовалось сильнодействующие вещество. Коту становилось хуже, хозяин говорил об этом врачам, но те не меняли тактику лечения. В итоге животное скончалось.

Москвич пытался уговорить клинику добровольно вернуть деньги, потраченные на лечение, но ему отказали. Тогда клиент обратился в Роспотребнадзор, и служба поддержала его доводы в суде. Согласно решению, клиника должна отдать истцу не только потраченные деньги, но также штраф за отказ от досудебного урегулирования спора. Также в сумму включена компенсация морального вреда и проценты за каждый день просрочки.

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