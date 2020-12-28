Дело будущего: Получить налоговый вычет будет проще

Граждане смогут оформить налоговый вычет по расходам на покупку жилья и оплату процентов по ипотеке с помощью личного кабинета на сайте ФНС. Декларацию заполнять не придётся, налоговый орган сам проверит право человека получить вычет.

Сейчас, чтобы получить вычет, гражданину нужно подать налоговую декларацию по НДФЛ и документы, которые подтверждают право на вычет. Законопроект, внесённый в Государственную думу правительством, предлагает упростить эту процедуру для нескольких видов налоговых вычетов.

Гражданин, который захочет оформить вычет по расходам на приобретение жилья, погашение процентов по целевым кредитам и по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте, сможет воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц на сайте Федеральной налоговой службы. Ему не придётся заполнять налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и приносить в налоговую службу документы, подтверждающие право на вычет. Налоговый орган сам проверит право налогоплательщика с помощью автоматизированной системы ФНС.

Для проверки автоматизированная система обработает данные о покупке недвижимости, погашении процентов по ипотеке и сумме, внесённый на инвестиционный счёт, которые поступят в налоговые органы от банков.

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