Дело будущего: Получить налоговый вычет будет проще

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Граждане смогут оформить налоговый вычет по расходам на покупку жилья и оплату процентов по ипотеке с помощью личного кабинета на сайте ФНС. Декларацию заполнять не придётся, налоговый орган сам проверит право человека получить вычет.
Сейчас, чтобы получить вычет, гражданину нужно подать налоговую декларацию по НДФЛ и документы, которые подтверждают право на вычет. Законопроект, внесённый в Государственную думу правительством, предлагает упростить эту процедуру для нескольких видов налоговых вычетов.
Гражданин, который захочет оформить вычет по расходам на приобретение жилья, погашение процентов по целевым кредитам и по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте, сможет воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц на сайте Федеральной налоговой службы. Ему не придётся заполнять налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и приносить в налоговую службу документы, подтверждающие право на вычет. Налоговый орган сам проверит право налогоплательщика с помощью автоматизированной системы ФНС.
Для проверки автоматизированная система обработает данные о покупке недвижимости, погашении процентов по ипотеке и сумме, внесённый на инвестиционный счёт, которые поступят в налоговые органы от банков.
Граждане смогут оформить налоговый вычет по расходам на покупку жилья и оплату процентов по ипотеке с помощью личного кабинета на сайте ФНС. Декларацию заполнять не придётся, налоговый орган сам проверит право человека получить вычет.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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