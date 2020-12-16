Купил квартиру, можно и о налоговом вычете призадуматься

При кое-каких крупных покупках, связанных с недвижимостью, деньги можно частично вернуть. Например, если приобретаешь квартиру, дом, долю имущества или земельный участок, то можно претендовать на налоговый вычет. Основанием для этого является также и заключение ипотечного договора. Конечно, деньги здесь дадут не просто так. Необходимо будет соблюсти определенные условия и собрать установленный пакет документов.

Право налогового вычета: что, почему...

Можно компенсировать часть средств из основной стоимости жилья или процентов, уплаченных банку по кредитному соглашению. В основную сумму учитываются деньги, потраченные на покупку жилья – как личные, так и кредитные.

При обращении нужно:

быть официально трудоустроенным и перечислять налог 13%;

иметь другие поступления, с которых платится налог.

Максимальной суммой для расчета компенсации является 2 млн руб., при этом на счет возвращается 13% от этой суммы – то есть 260 тыс. руб.

Право на это появляется на следующий год после оформления жилья в собственность, при наличии выписки из государственного реестра.

У покупателей квартиры по ипотечному договору есть возможность получить возврат части уплаченных по кредиту процентов. К рассмотрению принимаются реально потраченные деньги в пределах 3 млн руб. Из них на счет возвращается 13%, то есть 390 тыс. руб.

Эти условия работают с 2014 года. Если квартира куплена раньше и покупатель не использовал возможности вычета, то можно обратиться за получением налогового вычета по фактически уплаченным процентам., без ограничения суммы. Специалисты рекомендуют получить в первую очередь основной вычет, а затем обращаться за вычетом по процентам.

Нюансы, связанные с этой выплатой

Для получения компенсации по процентам нужно, чтобы кредит быт целевым – на покупку жилья. Получить вычет по потребительскому кредиту не получится.

Кроме этого, нужно учитывать такие нюансы:

возврат происходит только за фактически уплаченные проценты, (проценты, выплаченные до получения права собственности, не учитываются);

право на вычет возникает в году, следующем за годом получения права собственности;

нужно составлять 1 декларацию на основной вычет и вычет по процентам.

Список необходимых документов нужно согласовывать с работниками налоговой инспекции. Он размещен на официальном сайте ФНС России. Также желательно получить квалифицированную консультацию юриста по гражданскому праву.

Налоговый вычет – очень полезная выплата, особенно для тех, кто надолго подписал ипотечный договор и не имеет возможностей быстро погасить этот порой огромный кредит. И многие граждане, получив вычет, пускают его именно на такую благую цель. И правильно делают, ведь финансовые оковы, согласитесь, ох как ещё давят. Да и в жизни случается всякое, а тут шанс заткнуть большую брешь в бюджете – своем или своей семьи.

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По инф. 1rre.ru

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