Льготы для предпенсионеров: налоговые и социальные

В РФ имеется система льгот, предоставляемых тем или иным категориям граждан - как мы не раз уже отмечали, далеко не все люди о своих возможностях знают (а чиновники не торопятся, соответственно, возможности предоставлять). Особую группу занимают предпенсионеры, т.е. те граждане, которым до пенсии осталось 5 лет и менее. Поскольку подобный статус предоставляет право на льготы, выплаты и гарантии различного рода, то подробнее о них расскажем в статьях.

Особая группа

Группа людей предпенсионного возраста приобрела особый статус, а заодно и сопутствующие ему меры поддержки, благодаря повышению возраста выхода на заслуженный отдых в 2019 году. И в первую очередь в помощи нуждались те, кому до пенсии на момент реформы оставалось несколько лет. Соответственно введение новой группы льготников позволяет оставшимся без пенсии, но стоящем на ее пороге людям, пользоваться привилегиями почти наравне с уже состоявшимися пенсионерами.

Виды льгот

Все предоставляемые от государства льготы, которые закреплены в различных нормативных актах, можно разделить на следующие группы:

Налоговые;

Социальные;

В сфере труда и занятости.

При этом условия предоставления привилегий отличаются в зависимости от региона (многие льготы устанавляются на уровне конкретного субъекта РФ), возраста заявителя и некоторых иных факторов.

Налоговые льготы

Налоговые льготы доступные для предпенсионеров с 2019 года, и, так же как и все прочие привилегии, могут предоставляться на региональном или\и на федеральном уровне.

Так к федеральным налоговым льготам относятся освобождение от уплаты:

Земельного налога на 600 кв. м участка (те самые 6 соток); Налога на один вид имущества из категорий: жилой дом (его часть), квартира (ее часть), гараж, машино-место, хозяйственная постройка или сооружение.

Кроме того, в действующем НК РФ установлен особый порядок предоставления вышеперечисленных льгот, право на которые возникает у заявителя, достигшего возраста 55/60 лет для женщин и мужчин соответственно или имеющего право на досрочную пенсию по старым нормативам.

Для оформления указанных выше льгот достаточно получить справку в ПФ о статусе предпенсионера, посетив соответствующее отделение Фонда лично или воспользовавшись дистанционными сервисами, и обратиться с ней в ФНС.

Поскольку Субъекты РФ имеют право устанавливать собственные меры поддержки в т.ч. в области налогов, то этот перечень неполный. Так, например, в Тюмени для предпенсионеров снижена налоговая база на 600 000 рублей в отношении одного земельного участка, а также представляется скидка в размере 80% по транспортному налогу в отношении одного грузового автомобиля до 100 л. с. и 75%, если автомобиль имеет от 100 до 120 л. с.

В суровом Челябинске граждане предпенсионного возраста и вовсе не платят налог на земельный участок, используемый для огородничества или садоводства, а за легковой автомобиль до 180 л. с. уплачивают налог по сниженной ставке (1 руб./л. с.) и т.д.

Как узнать про налоговые льготы в вашем регионе?

Для того чтобы узнать весь перечень налоговых льгот для предпенсионеров, действующих в вашем регионе, достаточно посетить сайт ФНС и указать вид налога, налоговый период (год) и субъект РФ, в котором вы проживаете (муниципальное образование). На сайте должно отобразиться название документа, которым регулируется налогообложение. Затем, нажмите кнопку «Подробнее» и перейдите во вкладку «Местные/Региональные льготы», отметьте галочкой «Физическое лицо».

Потом, нажав «Показать» вы увидите все действующие льготы для физических лиц по конкретному налогу и основания для предоставления льгот (а также их размер).

Социальные льготы и выплаты

Социальные льготы являются, пожалуй, самими актуальными для граждан, включая предпенсионеров. Их предоставление также регулируется нормативными актами, включая законы местных органов власти. А значит, наименование и объем социальных привилегий, как порядок их предоставления, напрямую зависит от места проживания гражданина.

Соответственно узнать про такие льготы можно в отделении соцзащиты населения по месту проживания или в МФЦ.

Как правило, к социальным привилегиям предпенсионеров относятся следующие:

Льготы по газификации дома, капремонту и услугам ЖКХ; Бесплатное протезирование зубов; Проезд на общественном транспорте; Бесплатная телефония; Ежемесячные или ежеквартальные денежные выплаты и т.д.

В следующий раз завершим рассказ про льготы для предпенсионеров и соответствующий цикл статей.

Еще о возможных льготах для людей старшего поколения - по ссылке.

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