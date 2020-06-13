Далай-лама спел песню о сострадании

Будут ли проводить тесты на коронавирус перед единым госэкзаменом, пустят ли на них школьников без маски, и кто будет сидеть в аудиториях, пока педагоги в отпуске. Глава Минпроса Сергей Кравцов ответил на вопросы об образовании от главных редакторов СМИ, которые волнуют и учителей, и выпускников, и родителей.