Хулиган Волк из «Ну, погоди!» бросит курить

В новых эпизодах анимационного серии «Ну, погоди!», которых на «Союзмультфильме» пообещали 52, помимо введения свежих персонажей, случится еще одно важное изменение. А именно - недалекий хулиган Волк бросит курить.

Как рассказал в эфире радио директор студии Борис Машковцев, для современного зрителя «нужно использовать другие символы, чтобы передать необходимый образ персонажа». Поэтому в тех сериях, по которым сейчас придумываются сюжеты, Волк «не курит вообще ничего», конкретизировал Машковцев.

Проясняя, что дело тут даже не в самом факте курения чего-либо, а в том, «какую информацию о персонаже мы сообщаем через курение». То есть когда Волк вызывающе курил табачные изделия в оригинальном сериале, «это было нормальным явлением не только для общества» – курение Волка «зрителю сообщало определённую информацию» о нем. Но если сейчас Волк будет курить, то, по мнению директора студии, «информация будет искажена».

«Сами зрители будут по-другому оценивать курение Волка вейпа, сигареты, трубки и прочего», – перечислил варианты нездоровой привычки Машковцев. Он добавил: дабы донести суть образа Волка до современного зрителя, создателям «нужно использовать какие-то совершенно другие символы». При этом директор не озвучил, что именно это за символы такие.

Премьера первых эпизодов посвежевшего до 3D мультсериала должна состояться в этом году.

Какие изменения ждут еще зрителя в новом мультфильме «Ну, погоди!»:

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