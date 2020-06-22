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Новый «Ну, погоди!»: в компании волка и зайца — пополнение

По инф. Российской газеты   
22 Июня 2020 г.
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«Союзмультфильм» представил новых персонажей перезапуска мультсериала «Ну, погоди!» — барсука Тима, ежика Шу и косулю Улю.

Новый «Ну, погоди!»: в компании волка и зайца — пополнение

Оценить новых героев юные зрители смогут уже в конце лета, когда должна состояться премьера первого эпизода нового цикла легендарного мультфильма. Так киностудия планирует отметить 50-летний юбилей непростой дружбы Волка и Зайца.

«Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска „Ну, погоди!“ в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей», — рассказывает генпродюсер студии Юлия Осетинская.

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По ее словам, новый сериал рассчитан на детей 6–8 лет. В этом возрасте дети активно растут и развиваются и им особенно важно видеть перед собой положительные примеры.

«Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверенны в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь. Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся», — цитирует Осетинскую ТАСС.

Также стало известно, что новые персонажи появились по инициативе сочинского курорта «Роза Хутор», который является партнером студии. И в скором времени сильный и добрый Тим, умный и технологически подкованный Шу и активная и веселая Уля станут символами горного курорта.

  • Кстати

Соглашение о сотрудничестве в рамках перезапуска сериала «Ну, погоди!» между киностудией «Союзмультфильм» и горным курортом подписали в марте этого года. В мультфильме будут использованы узнаваемые природные виды и спортивные развлечения в горах Сочи.

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