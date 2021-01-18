Что такое крещенский сочельник и что принято в этот вечер делать?

У православных наступил канун Крещения Господня, который называют крещенским сочельником. Хоть это и праздник, но пировать и веселиться в этот день не положено.

Напротив, в этот день верующие придерживаются строгого поста до появления на небе первой звезды, в этот день можно есть только сочиво, состоящее из отваренных зерен пшеницы, меда и нарезанных сухофруктов (изюма, кураги и чернослива).

Согласно библейским писаниям, Спаситель посетил Иоанна Предтечу, названного позднее Крестителем, с решением пройти обряд крещения как истинно верующий человек. Обряд крещения был совершен в водах реки Иордан. Спаситель утверждал, что обряд посвящения в веру для всех один — крещение должен пройти каждый, поскольку так велит слово Божье. Христос не только позволил окрестить Себя, но и освятил всю воду на земле, наделив ее чудодейственной силой. Именно поэтому главная из традиций Крещения — набирать крещенскую воду.

В этот день в храмах проводят большую службу, как в Рождественский сочельник и в Великую субботу. Все богослужебные тексты посвящены Крещению Господню и Богоявлению. Литургия в этот день начинается великой вечерней — это вид литургии, которая совершается всего несколько раз в год — в Рождественский сочельник, в Крещенский сочельник, в Великий четверг и в Великую субботу. После походит освящение воды.

Есть традиция кропить в этот день крещенской водой свое жилище с пением тропаря Богоявления. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры.

Согласно народным обычаям, «крещенский вечерок» считался временем разгула нечистой силы, которая может принять человеческий облик или облик животного и попытаться таким образом проникнуть в дом. Для того, чтобы не допустить этого, на всех дверях и оконных рамах мелом чертили кресты. А если же нечисть все же проникла в дом, то нужно было провести специальный ритуал по ее изгнанию, а именно нужно было найти в полу дома сучок, безымянным пальцем правой руки обвести его треугольником, затем наступить на него левой ногой и произнести: «Христос воскрес, а не ты, бес. Аминь».

В канун Крещения была традиция хорошо прибрать дом, особенно вычистить все углы и окропить их святой водой, чтобы распугать притаившихся чертей. В День Крещения уборка была запрещена — вся доступная вода считалась освященной и использовать ее в бытовых целях не разрешалось.

Кстати, согласно поверьям, освященная на Крещение вода не портится.

В канун Крещения также было принято загадывать желания. Считалось, что все загаданное в крещенскую ночь, обязательно сбудется. Кроме того, любили верующие и погадать. Вечером девушки выходили на перекресток и окликали суженых, а также спрашивали у прохожих имя, чтобы узнать, как будут звать будущего суженного и суженную. Девушки на улице бросали перед собой башмак с левой ноги и смотрели, в какую сторону указывает носок башмака — оттуда и приедет жених за ней свататься.

К слову, церковь не одобряла все эти ритуалы и гадания, считая это грешным дело. А те, кто все же гадал под Новый год, на Святки или на Крещение, должны были 19 января обязательно окунуться в прорубь и тем самым смыть грех.

По погоде в Крещенский сочельник предсказывали погоду на Масленицу — если в этот день метель, то и на Масленицу будет снежно.

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По инф. rosbalt.ru

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