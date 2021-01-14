Как подготовить организм к крещенским купаниям?

Пытаться закалить организм непосредственно перед праздником Крещения бессмысленно. Об этом заявил врач по лечебной физкультуре Мариинской больницы, специалист по бальнеотерапии Алексей Еникеев.

«Если вы не морж, проводить какие-то процедуры закаливания в течение недели перед Крещением нет смысла. Да и холодный душ нельзя сравнить с погружением в ледяную воду. Главное — четко понять, зачем вам это нужно, и ни в коем случае не окунаться за компанию или сомневаясь в своем решении. И воспринимать эту процедуру нужно именно как религиозный ритуал», — отметил доктор.

Погружаться в прорубь нужно либо утром с 7 до 9, либо в 7-8 часов вечера, подчеркнул врач. В это время наиболее активно работают надпочечники, которые позволяют организму адаптироваться к ледяной воде.

«Нельзя употреблять алкоголь перед погружением, также стоит исключить физические нагрузки — например, бег на лыжах. Дело в теплоотдаче: холодная вода как бы „заберет“ оставшиеся силы. Перед погружением стоит успокоиться — не стоит делать это, будучи в стрессе или в очень приподнятом настроении. Плавать в воде не нужно — просто окунуться три раза, каждый раз выдыхая воздух перед погружением, вытереться и надеть теплую одежду. Не стоит стоять на морозе, хотя после ледяной воды воздух будет казаться теплее. Переохладиться можно именно в этот момент», — посоветовал Еникеев.

Пить горячий чай лучше уже после того, как человек согрелся после погружения, делать это сразу же не рекомендуется, так как сосуды сужены.

Врач также напомнил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями практиковать купания на Крещение не стоит, так как можно спровоцировать инсульт или инфаркт.

Напомним, Крещение Господне в России празднуют 19 января. Этот церковный праздник установлен в честь крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке Иордан.

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По инф. rosbalt.ru

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