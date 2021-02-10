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Что делать, если на кассе пробили «не тот» ценник?
По инф. Российской газеты   
10 Февраля 2021 г.
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За последний год в Москве 76 магазинов и торговых ИП оштрафовали за обвес и обсчет покупателей. Общая сумма штрафов превысила 1,5 млн рублей! Так что же делать, если на кассе пробили «не тот» чек? Попробуем разобраться с экспертами.

Что делать, если на кассе пробили «не тот» ценник?

Самое интересное, что на обсчетах и обвесах попадаются не только мелкие лавочки, но даже и крупные предприятия. Один из самых резонансных случаев произошел недавно на севере Москвы. Вафельный хлеб с отрубями — всего по 29.90 — почему бы и не купить? Но 29 рублей 90 копеек были только на ценнике. На кассе же этот продукт отсканировался по цене почти 44 рубля. Мелочь, а неприятно, и покупатель пошел жаловаться в Роспотребнадзор.

Действительно, эта ситуация регулируется законом, рассказала «РГ» адвокат Марина Симанова. И по большому счету можно даже не тратить время на переписку с разными ведомствами, а разобраться, что называется, на месте. «Если вас обсчитали, нужно приглашать руководителей магазина, чтобы они сделали сверку в кассе, и вернули сумму обсчета», — объяснила правовед. Более того, если продавцы откажутся от сверки, вы можете обратиться в полицию.

  • Дело в том, что в Гражданском Кодексе есть понятие оферта, то есть задокументированное предложение. Ценник — это и есть та самая оферта, а не просто бумажка, разъясняют в управлении. И продавец обязан продать покупателю товар по цене, которая в этой оферте указана.

В столичном управлении Роспотребнадзора отмечают, что магазин обязан вернуть деньги, даже если вы уже расплатились за товар с «ошибочным» ценником. А что делать, если ценники перепутаны? Например, если под сливочным маслом расположен ценник от йогурта. В таком случае тоже не мешает обратиться с претензией к администрации магазина — закон дает вам полное право на это.

Как отмечает адвокат Марина Симанова, в КоАП для спорных случаев есть статья 14.7 «Обман потребителей», которая предусматривает штрафы для магазинов. В упомянутой истории, например, обсчет на 14 рублей обошелся магазину в 40 тысяч — именно такой штраф наложен на юридическое лицо.

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