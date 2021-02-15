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Хотите отучить свою котейку охотиться? Ученые подсказали способ

По инф. "Российской газеты"   
15 Февраля 2021 г.
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Британские ученые провели исследование с целью найти эффективный и простой способ отучить домашних кошек охотиться на мелких зверюшек и птичек. Оказалось, что такой способ существует, хотя и не дает стопроцентного результата.

Ученые нашли способ отучить кошек охотиться

В 12-недельном исследовании приняли участие 219 английских семей и 355 кошек. Кошек разделили на группы: 30 надевали колокольчик перед выходом во двор, 33 — разноцветные резинки, которые яркими цветами делают кошек более заметными для птиц, 41 кошка получила игрушку-головоломку, которая раздает еду, отвлекая от охоты. Еще 40 кошек перевели на корм с более высоким содержанием мяса, а 38 владельцев кошек ввели в практику ежедневные игры со своими питомцами.

Эксперимент показал, что те кошки, которых перевели на корм из мяса, а не соевого белка, сократили охоту на 36%. Яркие резинки на кошке сократили на 42% количество пойманных птиц, но не отразились на количестве пойманных млекопитающих. Игры с владельцем тоже работают: всего пять-десять минут игры в день сократили кошачью охоту на 25%. При этом игрушка-головоломка вообще не сработала и лишь заставляла кошек охотиться еще больше.

По итогу ученые пришли к выводу, что мясная диета и регулярные игры — лучший способ уменьшить кошачий охотничий инстинкт. Однако, тут де добавили они, поскольку производство мяса вредит окружающей среде, теперь предстоит выяснить, можно ли добавлять в кошачий корм определенные микроэлементы, чтобы сократить стремление охотиться.

Еще интересное об усатых и полосатых домашних любимцах:

По инф. rosbalt.ru

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