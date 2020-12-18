Поют колыбельные сами себе: ученые узнали кое-что интересное о кошках

Кошки любят засыпать под звук собственного урчания. Так они поют сами себе колыбельные, считают ученые.

По словам специалистов, мурлыканье и урчание настраивают котов на качественный и глубокий сон, а также помогают абстрагироваться от постороннего шума. При этом частота звуков помогает снять болевые ощущения.

Кроме того, мурчащаяся рядом кошка способна помочь и человеку настроиться на хороший здоровый сон, отмечают ученые.

Добавим, природа кошачьего урчания до сих пор до конца не изучена.

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По инф. rosbalt.ru

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