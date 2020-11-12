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Так о чем ты, котейка, мурлычешь?

По инф. Российской газеты   
12 Ноября 2020 г.
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Хозяева котов теперь смогут понимать своих питомцев. На основе машинного обучения создано приложение «MeowTalk». Робот изучает звуки, издаваемые кошкой, и используя собранную базу данных, предлагает перевод на человеческий язык.

Разработано приложение, понимающее речь кошек

Программа классифицировала звуки по 10 внедренным параметрам.

Собранные коллекции звуков позволили выделить главные голосовые пожелания кошки — от просьбы поесть до просьбы поиграть или, наоборот, не приставать. Основывались разработчики на вполне научных работах, таких как исследование Ставроса Нталампираса под названием «автоматическая классификация кошачьих вокализаций, испускаемых в различных контекстах».

Один из авторов идеи, Хавьер Санчес, занимается проектом примерно полгода. Он уверен, что в период пандемии кошки и их хозяева волей-неволей становятся самыми близкими друзьями в вынужденном затворничестве, а потому им нужно и лучше понимать друг друга. По его мнению, у кошек нет общего языка, поэтому приложение обучено понимать конкретное животное и работает под него.

  • Уже сейчас программу можно скачать на Android и iOS-смартфоны. С помощью пользовательского ввода можно создавать профили кошек и самому делать метки в MeowTalk, если уверены, что поняли кошку. Приложение выучит новое слово и сделает перевод в следующий раз, когда услышит его из уст кошки. Чем больше «слов» и сценариев будет собрано в приложении, тем интереснее становится.

Там же пользователь найдет дополнительные технические возможности, которые сейчас находятся в разработке. К примеру, умный ошейник, который услышит мяуканье и воспроизведет человеческим голосом то, что сказал кот. Приложение в телефоне поможет также сообщить хозяину загулявшего кота, что тот вернулся и ждет за закрытой дверью.

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Интересно, что собаки могут понимать человеческий язык, но они не говорят на нем. А кошкам совершенно не интересно, что говорит хозяин, и они говорят на собственном языке.

  • Ростовский заводчик кошек породы мейн-кун Елена Мелихова рассказала «РГ», что мейн-куны очень разговорчивые, это самая интеллектуальная порода. На вопрос, хотела бы иметь приложение в телефоне, которое помогало бы общаться с котом — переводить его мяу — Елена ответила: «Я — нет. Так как своих питомцев я понимаю и без переводчика. Я без труда определю, как кошка зовет котят, или просит поесть или просто привлекает к себе внимание. Ну, а то, как кошка зовет кота, ни с чем не спутать!»

Эксперт добавила, что тем, кто только начинает знакомство с кошками и планирует завести питомца, возможно, такой переводчик поможет быстрее найти с ним общий язык.

 

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