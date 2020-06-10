Хорошая новость: тарифы ЖКХ с 1 июля в некоторых регионах не увеличатся

Ряд регионов решил отложить запланированное на июль изменение тарифов на коммунальные услуги или решил повышать их не слишком значительно. Абсолютным лидером по удержанию тарифов можно назвать Иркутскую область.

Многие субъекты РФ, не отменяя повышение тарифов с июля в принципе, приняли решение не менять стоимость некоторых услуг, выяснила НП «ЖКХ Контроль».

Так, в Волгоградской, Калужской и Ярославской областях не изменится стоимость вывоза мусора, в Московской области останутся прежними тарифы на газоснабжение, в Нижегородской области — на отопление. Лидерами по удержанию тарифов на прежнем уровне можно назвать Иркутскую область, где отложено подорожание услуг холодного и горячего водоснабжения, капремонта и вывоза мусора, а также Рязанскую область, где прежними останутся взносы за капремонт, на вывоз мусора и плата за газоснабжение.

В Алтайском, Красноярском, Ставропольском краях, Владимирской, Мурманской, Орловской, Ульяновской областях, в Башкортостане, Калмыкии и Татарстане решение не поднимать тарифы на некоторые услуги были приняты не в целом по регионам, а в отдельных муниципалитетах.

Повышение тарифов ниже предельного уровня, установленного распоряжением правительства, ожидается в Алтайском, Камчатском крае, Астраханской, Курской, Магаданской, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областях и в Кабардино-Балкарской Республике.

Сдерживание тарифов во многих регионах использовалось как дополнительная мера социальной поддержки граждан, у которых в период пандемии упали доходы, отмечает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

«Однако мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда рост тарифов ограничивается из политических соображений и приводит к тому, что поставщикам ресурсов не хватает средств не только на модернизацию, но и на выполнение текущих обязательств. Такие решения в результате идут во вред потребителям, поскольку приводят к ухудшению качества услуг», — считает Разворотнева. По ее мнению, властям лучше развивать и совершенствовать механизм выплаты нуждающимся жилищных субсидий, что позволяет оказывать адресную помощь населению без ухудшения условий ведения бизнеса.

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