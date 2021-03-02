Человечеству не выжить?

Тревожные новости пришли из Соединенных Штатов. Репродуктивный эпидемиолог заявила, что выживание человечества поставлено под угрозу из-за снижения количества сперматозоидов и изменений в половом развитии. Всему виной плохая экология и наши с вами вредные привычки.

Репродуктивный эпидемиолог из Медицинской школы Икана на Маунт-Синай в Нью-Йорке Шанна Свон уверена, что надвигающийся кризис фертильности представляет собой глобальную угрозу, сопоставимую с угрозой климатического кризиса. Эксперт считает, что «текущее состояние репродуктивной системы людей не может продолжаться дольше, не ставя под угрозу выживание человечества».

Свон ссылается на результаты недавнего исследования, которые показывают, что количество сперматозоидов у мужчин западного мира упало на 59% в период с 1973 по 2011 год. По прогнозам репродуктологов, среднее количество сперматозоидов у мужчин должно достичь нуля в 2045 году.

Специалист подчеркивает, что количеству сперматозоидов угрожает современная жизнь: неправильный образ жизни, а также воздействие химических веществ, а они везде — в пластмассах, косметике и пестицидах, которые влияют на эндокринную систему. Содержащиеся в них фталаты и бисфенол-А угрожают половому развитию и фертильности человека. Кроме того, еще одну негативную роль в стерилизации «мужчин» играют курение табака, марихуана и растущее ожирение, добавила эксперт.

Напомним, что Российская Федерация испытывает серьезные демографические проблемы. Это сказывается на экономике, на бюджете (ведь он во многом формируется из налогов на труд, как и наши пенсии, кстати). Власти пытаются как-то стимулировать рождаемость, успехи невелики... И уже очевидно, что догнать по темпам роста населения страны-гиганты - никак невозможно, хотя бы негативную тенденцию переломить, прекратить сокращение населения. Некоторые публикации на эту вовсе не отвлеченную тему:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...