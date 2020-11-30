Чебурашка и скандалы: в Сети опубликован фильм об Эдуарде Успенском

На платформе Premier в бесплатном доступе опубликован документальный фильм с анимационными вставками «Это Эдик». Картина выходит с подзаголовком «Сказка о подаренном и украденном детстве».

Писатель Эдуард Успенский здесь показан в своей многогранной фигуре: он и талантливый сказочник, создавший для многих поколений образы Матроскина и Чебурашки, и отец, который принес много обид и травм своим родным. Также коллеги писателя рассказывают о судебных сканадалах с авторскими правами.

Одной из героинь документальной ленты стала дочь писателя Татьяна Успенская. Напомним, в мае она опубликовала открытое письмо, в котором заявила, что Эдуард Успенский недостоин того, чтобы его именем называлась литературная премия. Она обвинила отца в грубости, хамстве, принуждении и постоянном контроле. Вместе с тем он был активным участником секты Столбуна.

В неигровом кино Успенский предстает в образе кукол разных возрастов. Этот подход автор фильма Роман Супер и режиссер Иван Проскуряков позаимствовали из сериала Мишеля Гондри «Шучу» с Джимом Керри в главной роли.

В интервью «Афише» Роман Супер отмечает, что был удивлен реакцией журналистов Юрия Сапрыкина и Юрия Дудя, которые посчитали, что скандал вокруг персоны Успенского помешает съемочной команде в работе над фильмом.

«Нам действительно так скучно и одиноко, что мы готовы в 2020 году рассуждать на тему: "А можно ли снимать кино про человека, который не был святым?" — говорит Супер. — Рассказать историю такой, какой она была, — это не судить. Это хорошо сделать свою работу, это уважать фактуру, уважать своего героя, в конце концов. Документалисты не работают для семейного архива родственников. Они работают для зрителя. И зритель имеет полное право знать, кто и при каких обстоятельствах написал для них детские книги, в каких муках и преодолениях эти книги рождались, какие конфликты на эти книги и на их создателя повлияли».

Герои фильма не только вспоминают о великом таланте литературного деятеля, ставшего «глотком свежего воздуха» в Советском Союзе, но и о дурных замашках писателя, который не понимал, «почему у него не может быть личного самолета».

На фильм потрачено 4 миллиона рублей, которые были собраны на краудфандинговой площадке и от состоятельных жертвователей (среди них журналист Юрий Дудь и режиссер Жора Крыжовников).

По инф. sobesednik.ru

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