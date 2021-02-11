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Популярный египетский курорт обнесли бетонной стеной с колючей проволокой
По инф. polit.ru   
11 Февраля 2021 г.
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Вокруг египетского курорта Шарм-эль-Шейх на Синайском полуострове построили 36-километровую стену с участками колючей проволоки. Конструкция должна обеспечить безопасность на курорте и привлечь туристов. Напомним, что это - один из популярных именно у россиян ("средней руки", что называется) курортов - наряду с аналогичными турецкими. Популярность эта, впрочем, в последние годы резко подупала...

Египетский курорт Шарм-эль-Шейх обнесли бетонной стеной с колючей проволокой. Так власти хотят защититься от террористов и привлечь туристов

Стена отделяет курорт от пустыни, которая я его окружает. В 360 км от Шарм-эль-Шейха находятся точки исламистских повстанцев, пишет газета.

Чтобы пройти за стену нужно будет пройти досмотр. Все происходящее власти планируют фиксировать на камеры.

«Расстояние между курортами и местами сосредоточения исламистских повстанцев огромно. Кроме того, армия Египта сосредоточена на Северном и Южном Синае. Подозрительных лиц будут обыскивать, проверять автомобили, просто так на курорт им попасть не удастся», — заверил губернатор Южного Синая Халед Фуда.

Инспекторы из России в начале февраля признали безопасными аэропорты египетских курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх. Решение о возобновлении полетов должно принять правительство России. В Египте рассчитывают на открытие авиасообщения уже в ближайшее время, отмечают источники.

Российские специалисты должны были проверить кейтеринг, системы видеонаблюдения и соблюдение правил безопасности на взлетно-посадочной полосе. После этого им предстояла встреча с представителями министерства гражданской авиации Египта и отчет в Росавиацию.

  • Россия прервала авиасообщение с Египтом после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Чартерные программы на египетские курорты не выполняются более пяти лет. В сентябре 2020 года возобновила авиасообщение с египетским Каиром, регулярные рейсы выполняют «Аэрофлот» и Egypt Air. С 8 февраля рейсы помимо Москвы можно выполнять из региональных аэропортов РФ, допущенных к международным рейсам. Для въезда в Египет необходим тест на коронавирус, карантин проходить не нужно.

Polit.ru

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