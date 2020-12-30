Брянскую чиновницу наказали за страдания ребенка в приемной семье

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В Брянске год лишения свободы получила чиновница опеки и попечительства, не проконтролировавшая жизнь ребенка в приемной семье. В результате здоровье восьмилетней девочки оказалось серьезно подорвано.
Дело рассматривалось в Советском суде Брянска. Установлено, что начальник группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации четыре года — с апреля 2016 по май 2020 года — относилась халатно к своим обязанностям по контролю за условиями жизни приемного ребенка.
Между тем, приемная мать долгое время не исполняла обязанности по содержанию, воспитанию, медицинскому уходу за девочкой. Отмечаются также и антисанитарные условия, в которых рос ребенок.
В суде чиновница свою вину полностью признала и раскаялась, сообщили в пресс-службе Советского суда Брянска. Учитывая это, суд приговорил женщину к году колонии-поселения. В качестве дополнительного наказания ей запрещено два года занимать определенные должности в органах пеки и попечительства.
Такое жестокое отношение к детям - это ужасно. Малыши зачастую оказываются совершенно беспомощными и не могут вырваться из семей, в которых их систематически бьют и унижают. Почему так происходит? Ведь детство должны оберегать разные структуры, но и тут, как выясняется, проблемы сплошь и рядом. А нерадивых мамаш и папаш, опекунов стоит потщательнее выявлять и с ними работать. И только тогда мы будем спокойны за подрастающее поколение.
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