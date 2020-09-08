Горе-мамашка: уфимку осудят за истязание четверых детей

Кировский районный суд Уфы признал виновной 48-летнюю многодетную мать в истязании двоих родных и двоих приемных детей.
По данным прокуратуры Башкирии, с 2009 по 2018 годы мать причиняла физические и психические страдания своим и приемным детям: избивала их, ударяла головой об стол и стены, обливала контрастным душем, а также оставляла в холодное время года на балконе без верхней одежды. Кроме того, женщина сильно ограничивала детей в еде и запрещала есть мясные продукты.
Сама обвиняемая вину в совершении преступления не признала.
— Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, — уточнили в прокуратуре РБ.
Также уточняется, что сейчас родные дети подсудимой живут с отцом, а приемные сыновья изъяты органами опеки и попечительства и переданы под временную опеку.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Такое жестокое отношение к детям - это ужасно. Малыши зачастую оказываются совершенно беспомощными и не могут вырваться из семей, в которых их систематически бьют и унижают. Почему так происходит? Ведь детство должны оберегать разные структуры... А нерадивых мамаш и папаш, опекунов стоит потщательнее выявлять и с ними работать. И только тогда мы будем спокойны за подрастающее поколение.
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