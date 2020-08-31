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Под Омском судят опекуншу трех измученных детей
По инф. rosbalt.ru   
31 Августа 2020 г.
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В Омской области судят 50-летнюю женщину, которая регулярно истязала трех несовершеннолетних детей.

Лишала еды, била, ставила голыми в угол: под Омском судят опекуншу трех измученных детей

Как сообщают следственные органы СК России по региону, жительница деревни Зеленое Поле Таврического района, взяла под опеку двух братьев в возрасте 12 и 14 лет и их 8-летнюю сестру.

Она неоднократно наказывала опекаемых за малейшие провинности, избивала ремнем, оскорбляла, на длительное время голыми ставила в угол, лишала пищи.

Оперативники изъяли детей у женщины и передали в другую семью. В отношении опекунши возбуждено уголовное дело, оно уже передано для рассмотрения в суд.

Такое жестокое отношение к детям - это ужасно. Малыши зачастую оказываются совершенно беспомощными и не могут вырваться из семей, в которых их систематически бьют и унижают. Почему так происходит? Ведь детство должны оберегать разные структуры... А нерадивых мамаш и папаш, опекунов стоит потщательнее выявлять и с ними работать. И только тогда мы будем спокойны за подрастающее поколение.

По инф. rosbalt.ru

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