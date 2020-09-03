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Борис Клюев незадолго до смерти готовился сыграть президента США
Олег Усков, "Российская газета"   
03 Сентября 2020 г.
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Диагноз скончавшемуся 1 сентября от рака легких Борису Клюеву был поставлен уже давно, но артист не прекращал работать.

Борис Клюев незадолго до смерти готовился сыграть президента США


В частности, он готовился к назначенной на 3 сентября премьере постановки «Большая тройка (Ялта-45)». Которая все-таки состоится, но, увы, уже без Клюева.

Как рассказал режиссер спектакля Андрей Житинкин, Борис Владимирович, хоть и чувствовал себя неважно, репетировал очень активно. Клюев должен был сыграть в постановке президента США Рузвельта.

  • «Большая тройка» - пьеса шведского драматурга Лукаса Свенссона, ее события разворачиваются в феврале 1945 года в Ялте, где Сталин, Черчилль и Рузвельт решали после Второй мировой судьбу мира.

Когда после одной из репетиций актер попал в больницу, режиссер планировал ввести на премьерный спектакль другого артиста, а после выписки вернуть Клюева. Причем - на инвалидной коляске, ведь Рузвельт в Ялте как раз и был в такой. Но, к сожалению, этот смелый план так и не удалось реализовать.

По инф. «Российской газеты»

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