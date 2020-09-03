Борис Клюев незадолго до смерти готовился сыграть президента США

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
В частности, он готовился к назначенной на 3 сентября премьере постановки «Большая тройка (Ялта-45)». Которая все-таки состоится, но, увы, уже без Клюева.
Как рассказал режиссер спектакля Андрей Житинкин, Борис Владимирович, хоть и чувствовал себя неважно, репетировал очень активно. Клюев должен был сыграть в постановке президента США Рузвельта.
«Большая тройка» - пьеса шведского драматурга Лукаса Свенссона, ее события разворачиваются в феврале 1945 года в Ялте, где Сталин, Черчилль и Рузвельт решали после Второй мировой судьбу мира.
Когда после одной из репетиций актер попал в больницу, режиссер планировал ввести на премьерный спектакль другого артиста, а после выписки вернуть Клюева. Причем - на инвалидной коляске, ведь Рузвельт в Ялте как раз и был в такой. Но, к сожалению, этот смелый план так и не удалось реализовать.
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев считает: пока внимание большинства экспертов и политических деятелей обращено к Беларуси, где уже более трех недель продолжается довольно мощный протест сторонников оппозиции, многие почему-то начали забывать о том, что свои точки напряженности есть и в России. Хабаровск, Шиес, шихан Куштау – эти и другие всплески массового народного недовольства выражают лишь поверхностное видение того, насколько взрывоопасной является ситуация внутри страны.
Следственный комитет ужесточил обвинение бывшим полицейским, обвиняемым по делу журналиста Ивана Голунова. Экс-сотрудникам правоохранительных органов добавили статью об организованной преступной группе.
Несмотря на бесконечные часы истории в школе, которых у нас больше, чем во многих других странах, и широко освещаемое СМИ 75-летие окончания Второй мировой войны, россияне путаются в датах этого трагического события 20 века.
За кажущейся политической стабильностью в России на самом деле скрывается серьезная и непримиримая борьба, которую властные элиты ведут в надежде перехватить инициативу в управлении страной. Такого мнения придерживается лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 сентября поручил проработать комитетам палаты по транспорту и строительству, по жилищной политике и ЖКХ совместно с Минфином и Центробанком план законодательного сопровождения ускоренного переселения из ветхого жилья.
Копировать и фотографировать печатные издания в магазинах могут запретить, книги жалоб и предложений станут необязательными, для онлайн-торговли введут перечень невозвратных товаров, а региональные власти не смогут вводить ограничения на продажу пищевой продукции.
В честь этого события в России отмечают день воинской славы России, День окончания Второй мировой войны. Раньше он приходился на 2 сентября, но в этом году вступил в силу закон сенаторов и депутатов Госдумы, который уточнил дату. Разработчики отмечают, что в СССР был принят указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией.
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