Ушел из жизни народный артист Борис Клюев

Ушел из жизни народный артист РФ Борис Клюев. Он долго болел и скончался от онкологии. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного академического Малого театра.

Время и место похорон пока неизвестны. «О времени прощания с Борисом Владимировичем мы сообщим дополнительно», — заявили в пресс-службе театра.

По информации РИА «Новости», прощание с актером пройдет в его родном Малом театре.

Клюеву было 76 лет.

Борис Клюев родился в Москве 13 июля 1944 года. Окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина.

Среди наиболее известных фильмов с его участием — «ДʼАртаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». За последнее время — сериал «Воронины».

Награжден орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Отмечен почетной грамотой президента РФ.

По инф. rosbalt.ru

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