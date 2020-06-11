ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Врач больницы уволилась после 34 лет стажа: рисковать жизнью больше не хочется
2020-05-13-01-36-28
Заведующая реанимационным отделением в Шаховской центральной районной больнице Московской области Валентина Нечипуренко решила уволиться после 34 лет медицинской карьеры. Медик боится дальше работать в больнице, где нет индивидуальных средств...
«Снимаюсь, только если Музу тоже берёте»: беззаветная любовь Георгия Юматова и Музы Крепкогорской
2020-05-16-14-38-38
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Кубанскую судью-«супертелочку» отправили в позорную отставку
2020-05-18-01-20-11
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая прославилась в интернете видеозаписью с разнузданным...
«Квартирный скандал» в семье Федосеевой-Шукшиной набирает обороты
2020-05-16-13-49-06
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Борьба с коронавирусом: в дело вступают морские ежи

По инф. rosbalt.ru   
11 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Морских ежей, возможно, удастся «применить» для лечения нового коронавируса COVID-19. В Тихоокеанском институте биоорганической химии Дальневосточного отделения РАН из морских ежей получили вещества с противовирусным эффектом.

Российские ученые хотят «натравить» на коронавирус морских ежиков

Как рассказал академик РАН, научный руководитель института Валентин Стоник, проведенные испытания показали, что полученные из морских ежей и других морских организмов вещества обладают противовирусным действием. К примеру, они воздействуют на вирус герпеса. Ученые хотят продолжить испытания, чтобы выяснить, как эти вещества будут действовать на коронавирусы (их сейчас насчитывается более 40).

«Мы договаривались с НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова ДВО РАН о том, что как только у них появится модельный коронавирус, не COVID-19, организуем испытания полученных нами веществ», — подчеркнул Стоник. По его словам, тесты помогут понять, будут ли полученные вещества эффективны против коронавирусов. Если да, то есть вероятность, что полученные из морских ежей препараты помогут и против COVID-19.Стоник предупредил, что проверять все это нужно «в отдельных экспериментах», которые займут около двух месяцев.

Также ученый подчеркнул, что в нынешних условиях растет значение исследований новых природных активных веществ. «С пандемией коронавируса мир вступил в эпоху глобальных эпидемий и вообще глобальных медицинских проблем, об этом говорят многие ученые», — пояснил он.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 