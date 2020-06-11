Борьба с коронавирусом: в дело вступают морские ежи

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Морских ежей, возможно, удастся «применить» для лечения нового коронавируса COVID-19. В Тихоокеанском институте биоорганической химии Дальневосточного отделения РАН из морских ежей получили вещества с противовирусным эффектом.
Как рассказал академик РАН, научный руководитель института Валентин Стоник, проведенные испытания показали, что полученные из морских ежей и других морских организмов вещества обладают противовирусным действием. К примеру, они воздействуют на вирус герпеса. Ученые хотят продолжить испытания, чтобы выяснить, как эти вещества будут действовать на коронавирусы (их сейчас насчитывается более 40).
«Мы договаривались с НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова ДВО РАН о том, что как только у них появится модельный коронавирус, не COVID-19, организуем испытания полученных нами веществ», — подчеркнул Стоник. По его словам, тесты помогут понять, будут ли полученные вещества эффективны против коронавирусов. Если да, то есть вероятность, что полученные из морских ежей препараты помогут и против COVID-19.Стоник предупредил, что проверять все это нужно «в отдельных экспериментах», которые займут около двух месяцев.
Также ученый подчеркнул, что в нынешних условиях растет значение исследований новых природных активных веществ. «С пандемией коронавируса мир вступил в эпоху глобальных эпидемий и вообще глобальных медицинских проблем, об этом говорят многие ученые», — пояснил он.
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