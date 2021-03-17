Большинство россиян уверены: повлиять на власть невозможно

Большинство — 75% — россиян убеждены, что они не в состоянии влиять на власть. При этом несколько лучше представляется ситуация «на местах»: здесь 34% считают, что «могут влиять на принятие решений в своем районе или городе» (8% — в какой-то мере, 26% — определенно), 65% — уверены, что они лишены таких возможностей.

В ситуации ухудшения социально-экономического положения основной массы населения заметно растут консервативные настроения и иллюзии государственного патернализма: то есть люди хотят заботы государства. В ответе на вопрос об отношениях между государством и гражданами 68% россиян считают, что государство должно заботиться о своих гражданах и обеспечивать им достойный образ жизни. Это самый высокий показатель с 2006 года. Доля россиян, предпочитающих такую модель взаимодействия с государством, значительно выросла за последние несколько лет: в 2015 году так считали 49% респондентов, в 2020 году — уже 60%, в 2021 — 68%.

При этом интерес россиян к политике является более-менее постоянной величиной и носит преимущественно пассивный («зрительский») характер. Лишь 3% респондентов интересуются политикой «в очень большой степени», 9% — в «большой», 35% — в «средней», 26% — в «малой», и 27% — совершенно не интересуются. По сравнению с 2020 годом значимые изменения заметны только в одной категории: на 6 процентных пунктов выросло число тех, кто совсем не интересуется политикой — в 2020 году было 21%, в 2021 — 27%.

Почти половина (45%) респондентов указывают, что внимательно следят за политикой, но не собираются принимать активное участие в политической жизни. Лишь 3% принимают участие в деятельности или поддержке политических сил. 27% — безразличны к тому, что происходит в политической жизни в России, 23% — открыто дистанцируются от политической сферы. Иными словами, ровно половина населения России пребывают вне политики.

Также сокращается доля тех, кто считает, что государство должно устанавливать общие «правила игры» и следить за их соблюдением. В 2015 году так считали 41%, в 2021 — лишь 24%. Стабильно небольшое число респондентов считает, что государство должно минимизировать вмешательство в жизнь граждан — 6% в 2021 году.

Опрос проведен «Левада-центром» (внесен в реестр иноагентов в РФ) 18 — 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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По инф. rosbalt.ru

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