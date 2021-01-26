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Бывший мэр Туапсе получил пять лет колонии за мошенничество с землей
По инф. polit.ru   
26 Января 2021 г.
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Суд вынес приговор бывшему мэру Туапсе Владимиру Звереву, которого обвиняли в мошенничестве, превышении должностных полномочий и подлоге. На скамье подсудимых вместе с ним оказались экс-начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Маргарита Винтер и бывший глава туапсинского управление земельных ресурсов Дмитрий Мокиенко.

Бывший мэр Туапсе получил пять лет колонии за мошенничество с землей

В 2019 году, возглавляя Туапсе, Зверев вместе с Винтер предоставили жителю района в аренду земельный участок для ведения бизнеса. В постановление они написали, что основание для аренды — это решение суда. Однако на самом деле такого разрешения не было. Торги для предоставления земли не проводили.

В июне того же года сотрудники городского отдела УФСБ провели в администрации обыск. В связи с этим Зверев и его подчиненная решили скрыть информацию о незаконной передаче участка. Для этого они издали постановление об отмене выданного разрешения и подписали его прошедшим числом.

Мокиенко и Винтер получили взятку, за которую внесли ложные данные в документы по утверждению схем земельных участков. Сотрудники УФСБ выявили, что эти действия незаконны. Расследование по уголовному делу провел краевой Следственный комитет.

В зависимости от роли каждого, их признали виновными в крупном мошенничестве и совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Зверева приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 700 тыс. рублей. Ему нельзя занимать должность руководителя в государственных структурах и органах местного самоуправления в течение полутора лет.

Винтер назначили наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Штраф для нее составил 4 млн рублей. Должности на госслужбе она не имеет права занимать четыре года. Мокиенко получил четыре года исправительной колонии строгого режима и штраф в 2 млн рублей. Срок его дисквалификации составляет три года

Подсудимых взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу еще не вступил. Они могут его обжаловать.

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Polit.ru

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