Суд оправдал жителя Кубани по делу об убийстве восьмилетней школьницы

Суд в Краснодаре полностью оправдал местного жителя Николая Мишина — его обвиняли в убийстве восьмилетней девочки. В 2020 году Мишин на допросах признавал вину.

Николай Мишин выступил на суде с последним словом и заявил, что «присяжные приняли верное решение и он невиновен». В ноябре 2020 года присяжные действительно сочли версию обвинения недоказанной.

О раскрытии совершенного пять лет назад убийства сотрудники СК по Краснодарскому краю отчитались в конце февраля 2020 года. Силовикам помогли надписи-подсказки — выяснилось, что их оставлял сам убийца.

«В январе 2020 года в одном из населенных пунктов на стенах зданий появились надписи о местонахождении убитого ребенка. Следователи выехали на указанный участок местности, где обнаружили костные останки» — сказано в сообщении СКР.

Изучив надписи следователи установили личность погибшей. Ей оказалась восьмилетняя девочка из поселка Звезда, она пропала в июне 2016 года.

Затем силовики обнаружили и автора записок — 63-летнего жителя того же поселка. Он признался в убийстве девочки.

Подозреваемый сообщил, что 20 июня 2016 года девочка забежала во двор его дома и отвлекла от работы. Он разозлился, убил ее молотком, затем вывез тело в поле и закопал.

В ходе допроса мужчина также сообщил следователю о том, что надписи на строениях оставлял именно он.

Жуткая история, в которой все-таки много непонятного и загадочного. Кто все-таки убил ребенка, если подсудимый невиновен и зачем было оставлять записки на стенах?.. Узнаем ли мы ответы? Покажет время. Но ясно одно - нужно внимательнее смотреть за своими детьми и внуками, ведь они беззащитны и легко могут попасть в лапы злоумышленников.

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Polit.ru

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