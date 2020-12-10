На Кубани банда полицейских собрала взятками 54 миллиона!

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что в Краснодарском крае с 2016 по 2020 года действовала организованная преступная группа полицейских, которые брали взятки за невозбуждение уголовных и административных дел. По его словам, они искали жертв на посту ДПС «Успенский» на дороге Р-217 «Кавказ».
Общая сумма взяток за четыре года активной правоохранительной деятельности составила не менее 54 миллионов рублей.
«Полицейские не привлекали к ответственности граждан и юридических лиц за совершение как административных правонарушений, так и уголовно наказуемых деяний, в том числе связанных с незаконной перевозкой товаров и алкогольной продукции по территории Краснодарского края», — передает РИА Новости слова председателя СК.
В рамках расследования уголовного дела удалось выявить уже 15 человек, которые были причастны к работе банды полицейских. Четверо согласились сотрудничать со следствием.
Еще о коррупции среди доблестных сотрудников правоохранительных органов:
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что в Краснодарском крае с 2016 по 2020 года действовала организованная преступная группа полицейских, которые брали взятки за невозбуждение уголовных и административных дел. По его словам, они искали жертв на посту ДПС «Успенский» на дороге Р-217 «Кавказ».
Отправленный в колонию в Белгородской области после суда за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов написал очередное письмо представителю стороны потерпевших. Послание, адресованное младшему сыну погибшего Валерию Захарову, артист передал юристу Александру Добровинскому.
Руководство Мариинского театра запретило своим сотрудникам приближаться к испанскому оперному певцу Пласидо Доминго на расстояние менее трех метров. О беспрецедентных мерах предосторожности сообщили источники в театре.
Жителям осажденного Севастополя присвоят статус ветеранов Великой Отечественной войны. Закон об этом Государственная Дума приняла в третьем чтении. (Отметим, что перед тем, как закон вступит в силу, его еще должен будет подписать президент. - прим. МГ.)
Обычно декабрь был одним из самых насыщенных и прибыльных месяцев для звёзд шоу-бизнеса, но сейчас практически все празднования отменены, и корпоративы тоже оказались под запретом. Поэтому многие артисты вынуждены отправлять своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.
На территории заповедника «Хакасский» началось строительство нового дома для 76-летней таежной отшельницы Агафьи Лыковой, сообщил в Facebook директор заповедника Виктор Непомнящий. По его словам, строить дом помогает бизнесмен Олег Дерипаска.
Грэм Кук объявил о том, что он присоединится ко второму сезону Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Напомним, что речь идет об основателе и президенте премии World Travel Awards, ему предстоит стать одним из наставников состязания, способствующего раскрытию потенциала профессионалов, формированию ярких новых традиций, а также повышению стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В рамках конкурса оцениваются знания и компетенции участников, а также их авторские идеи. Создатели лучших проектов смогут рассчитывать на поддержку с их реализацией в регионах нашей страны.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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