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На Кубани банда полицейских собрала взятками 54 миллиона!

По инф. sobesednik.ru   
10 Декабря 2020 г.
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что в Краснодарском крае с 2016 по 2020 года действовала организованная преступная группа полицейских, которые брали взятки за невозбуждение уголовных и административных дел. По его словам, они искали жертв на посту ДПС «Успенский» на дороге Р-217 «Кавказ».

Разбойники с большой дороги. Банда полицейских за 4 года собрала 54 млн взятками

Общая сумма взяток за четыре года активной правоохранительной деятельности составила не менее 54 миллионов рублей.

«Полицейские не привлекали к ответственности граждан и юридических лиц за совершение как административных правонарушений, так и уголовно наказуемых деяний, в том числе связанных с незаконной перевозкой товаров и алкогольной продукции по территории Краснодарского края», — передает РИА Новости слова председателя СК.

В рамках расследования уголовного дела удалось выявить уже 15 человек, которые были причастны к работе банды полицейских. Четверо согласились сотрудничать со следствием.

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По инф. sobesednik.ru

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