ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

На Кубани арестовали командира взвода ДПС по делу о коррупции

По инф. Российской газеты   
28 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

На Кубани при расследовании уголовного дела о коррупционных преступлениях командира взвода ДПС, которого задержали накануне, заключили под стражу на два месяца.

На Кубани арестовали командира взвода ДПС по делу о коррупции

В 2018 году полицейские создали преступную группу, в которую привлекли своих знакомых от 33 до 41 года.

Преступники действовали по четкому плану. Посредники прятались рядом с трассой, ведущей на Черноморское побережье, вблизи села Хребтового, и скрытно фотографировали нарушения ПДД. После инспекторы ГИБДД останавливали автомобили нарушителей и предлагали заплатить штраф на месте в обмен на то, что их не будут привлекать к ответственности. Водители соглашались и перечисляли деньги, которые затем распределялись между участниками группы. В результате с мая 2018 года по сентябрь 2020-го подозреваемые получили от водителей свыше одного миллиона рублей.

Следователь направил в суд ходатайство об избрании командиру взвода ДПС меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку имеются основания полагать, что подозреваемый может угрожать свидетелям, препятствовать производству по уголовному делу или скрыться. Расследование уголовного дела продолжается.

Кстати:

  • В Краснодарском крае с 2016 по 2020 года действовала еще и организованная преступная группа полицейских, которые брали взятки за невозбуждение уголовных и административных дел. По его словам, они искали жертв на посту ДПС «Успенский» на дороге Р-217 «Кавказ». За четыре года полицейские получили взятки на 50 с лишним миллионов рублей!

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 