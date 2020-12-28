На Кубани арестовали командира взвода ДПС по делу о коррупции

На Кубани при расследовании уголовного дела о коррупционных преступлениях командира взвода ДПС, которого задержали накануне, заключили под стражу на два месяца.
В 2018 году полицейские создали преступную группу, в которую привлекли своих знакомых от 33 до 41 года.
Преступники действовали по четкому плану. Посредники прятались рядом с трассой, ведущей на Черноморское побережье, вблизи села Хребтового, и скрытно фотографировали нарушения ПДД. После инспекторы ГИБДД останавливали автомобили нарушителей и предлагали заплатить штраф на месте в обмен на то, что их не будут привлекать к ответственности. Водители соглашались и перечисляли деньги, которые затем распределялись между участниками группы. В результате с мая 2018 года по сентябрь 2020-го подозреваемые получили от водителей свыше одного миллиона рублей.
Следователь направил в суд ходатайство об избрании командиру взвода ДПС меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку имеются основания полагать, что подозреваемый может угрожать свидетелям, препятствовать производству по уголовному делу или скрыться. Расследование уголовного дела продолжается.
Кстати:
- В Краснодарском крае с 2016 по 2020 года действовала еще и организованная преступная группа полицейских, которые брали взятки за невозбуждение уголовных и административных дел. По его словам, они искали жертв на посту ДПС «Успенский» на дороге Р-217 «Кавказ». За четыре года полицейские получили взятки на 50 с лишним миллионов рублей!
Напомним, что коррупция в России - системное зло, поразившее весь государственный аппарат и ставшее там нормой жизни. И среди правоохранителей тоже, они ж тоже обычные люди:
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