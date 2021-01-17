ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Бывает же: Сын российского миллиардера отправился в армию после отчисления из вуза
По инф. rosbalt.ru   
17 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Сына миллиардера Алексея Мордашова Никиту летом 2020 года отчислили из Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на знакомого семьи и источника, близкого к вузу.

Бывает же: Сын российского миллиардера отправился в армию после отчисления из вуза

В ВШЭ богатый наследник проучился год на платном отделении факультета мировой политики и мировой экономики по специальности «Публичная политика и социальные науки». По словам собеседника издания, молодому человеку не очень нравилась учеба, и это сказалось на успеваемости.

«Отец сказал ему — ну тогда иди служить», — рассказал знакомый Мордашова-младшего.

Другой собеседник Forbes, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Никита Мордашов ушел служить в армию.

В преддверие 2021 года журнал Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров в 2020 году, его возглавил сенатор Сулейман Керимов. В десятку самых успешных бизнесменов России также вошел Алексей Мордашов и семья (на $2,466 млрд, до $22,687 млрд).

В этом году были названы бизнесмены, разбогатевшие во время коронавируса. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов прибавил к своему состоянию $3,11 млрд (теперь у него $23,1 млрд).

Поступок сына миллиардера, как минимум, вызывает уважение и симпатию. Парень, скорее всего, решил показать, что он самый обычный человек и вполне может жить так как все те, у кого папа - не миллиардер. Вот только возникает вопрос о том, на каких условиях будет богатенький наследник служить? Будем ждать подробностей, ведь все, что происходит в современной армии - интересно. Например, все-таки искоренена ли  дедовщина, как о том докладывают, да и вообще.

Напомним последние заголовки об армейской жизни:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 