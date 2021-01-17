Бывает же: Сын российского миллиардера отправился в армию после отчисления из вуза

Сына миллиардера Алексея Мордашова Никиту летом 2020 года отчислили из Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на знакомого семьи и источника, близкого к вузу.

В ВШЭ богатый наследник проучился год на платном отделении факультета мировой политики и мировой экономики по специальности «Публичная политика и социальные науки». По словам собеседника издания, молодому человеку не очень нравилась учеба, и это сказалось на успеваемости.

«Отец сказал ему — ну тогда иди служить», — рассказал знакомый Мордашова-младшего.

Другой собеседник Forbes, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Никита Мордашов ушел служить в армию.

В преддверие 2021 года журнал Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров в 2020 году, его возглавил сенатор Сулейман Керимов. В десятку самых успешных бизнесменов России также вошел Алексей Мордашов и семья (на $2,466 млрд, до $22,687 млрд).

В этом году были названы бизнесмены, разбогатевшие во время коронавируса. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов прибавил к своему состоянию $3,11 млрд (теперь у него $23,1 млрд).

Поступок сына миллиардера, как минимум, вызывает уважение и симпатию. Парень, скорее всего, решил показать, что он самый обычный человек и вполне может жить так как все те, у кого папа - не миллиардер. Вот только возникает вопрос о том, на каких условиях будет богатенький наследник служить? Будем ждать подробностей, ведь все, что происходит в современной армии - интересно. Например, все-таки искоренена ли дедовщина, как о том докладывают, да и вообще.

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По инф. rosbalt.ru

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