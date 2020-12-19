ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Военный брал взятки от солдат на обустройство спортзала в части
По инф. polit.ru   
19 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Чите суд приговорил военнослужащего-контрактника Саяна Батуева по делу о взятках. Он признал вину и пояснил, что брал взятки с целью обустройства спортзала войсковой части и приобретения спортинвентаря, поскольку Минобороны РФ «не выделяло деньги на указанные цели».

В Забайкалье военного осудили за взятки. Мужчина тратил деньги на спортинвентарь, который не оплачивало Минобороны

Батуев руководил комиссией по принятию зачетов по физподготовке в военной части. Он брал взятки за «тройки» по физподготовке без фактической сдачи нормативов, которые влияют на премии контрактников (согласно приказам Минобороны).

За два года к Батуеву обратились восемь военнослужащих, предложивших деньги за низший положительный балл. Один из них за неимением денег отдал контрактнику триммер для травы. Общая сумма взяток — 111 тысяч рублей.

На суде Батуев сказал, что эти деньги он использовал для покупки спортинвентаря и обустройства спортзала войсковой части, поскольку «Минобороны РФ не выделяло деньги на указанные цели».

Суд установил, что в период службы Батуев помог своей части при строительстве стрелкового тира, двух футбольных полей, спортзала, гимнастической и волейбольной площадок.

Саяна Батуева приговорили к 3,5 годам условно и штрафу в 150 тыс рублей.

...Мы постоянно вынуждены писать о расцвете коррупции в России. И эта история - в ряду других, хоть и не поражает воображение.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 