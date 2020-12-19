Военный брал взятки от солдат на обустройство спортзала в части

В Чите суд приговорил военнослужащего-контрактника Саяна Батуева по делу о взятках. Он признал вину и пояснил, что брал взятки с целью обустройства спортзала войсковой части и приобретения спортинвентаря, поскольку Минобороны РФ «не выделяло деньги на указанные цели».

Батуев руководил комиссией по принятию зачетов по физподготовке в военной части. Он брал взятки за «тройки» по физподготовке без фактической сдачи нормативов, которые влияют на премии контрактников (согласно приказам Минобороны).

За два года к Батуеву обратились восемь военнослужащих, предложивших деньги за низший положительный балл. Один из них за неимением денег отдал контрактнику триммер для травы. Общая сумма взяток — 111 тысяч рублей.

На суде Батуев сказал, что эти деньги он использовал для покупки спортинвентаря и обустройства спортзала войсковой части, поскольку «Минобороны РФ не выделяло деньги на указанные цели».

Суд установил, что в период службы Батуев помог своей части при строительстве стрелкового тира, двух футбольных полей, спортзала, гимнастической и волейбольной площадок.

Саяна Батуева приговорили к 3,5 годам условно и штрафу в 150 тыс рублей.

...Мы постоянно вынуждены писать о расцвете коррупции в России. И эта история - в ряду других, хоть и не поражает воображение.

Polit.ru

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